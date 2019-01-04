Почему Франция выдала Кузнецова

Новости

Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 15:45
Россияне убиты в ходе бомбардировок в Сирии 15:35
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ 15:22
Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья 15:20
Звонарева пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне 15:09
Дмитрий Медведев направил Зурабу Церетели поздравления с юбилеем 14:52
В Вологодской области в ДТП погибли четыре человека 14:50
СК озвучил первые выводы по взрыву дома в Магнитогорске 14:48
В Крыму циклон оставил без света более 18 тысяч человек 14:38
Власти Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 14:37
Huawei жестко наказала сотрудников за новогоднее поздравление с iPhone 14:25
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 14:25
Польская православная церковь не признала раскольников на Украине 14:24
В центре Краснодара неизвестные расстреляли автомобиль 14:06
Новый АК-47: в США высоко оценили российский пистолет 14:06
Губернатор Челябинской области поблагодарил спасателей за оперативность 14:00
Польша не считает Туска своим представителем в ЕС 13:53
ВКС России пополнят новые ракетоносцы 13:50
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию 13:46
Лыжные трассы Москвы обновили после снегопада 13:43
РАН создала комиссию по борьбе с фальсификацией научных исследований 13:38
В Совфеде предложили финансово поддерживать пассажиров малой авиации 13:34
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 13:30
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет 13:29
Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 14:17
Рубрика: Происшествия

Почему Франция выдала Кузнецова

Текст: Иван Егоров

Бывшему заместителю председателя Правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован 3 января из Франции, 4 января было предъявлено обвинение. Как сообщила на сайте СК России официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Кузнецову инкриминируется совершение сразу нескольких преступлений по статьям УК РФ о мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также растрате.

Алексей Кузнецов. Фото: ТАСС Алексей Кузнецов. Фото: ТАСС
Алексей Кузнецов. Фото: ТАСС

В целом, по данным следствия, бывший министр финансов Подмосковья вместе с сообщниками нанес ущерб правительству области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" на сумму свыше 14 млрд рублей. Однако по оценкам Счетной палаты России, этот ущерб может составить более 90 млрд. рублей.

Заочное обвинение Алексею Кузнецову в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств было предъявлено Главным следственным управлением СК РФ в июле 2010 года, чуть позже он был объявлен в международный розыск. Задержали беглого чиновника по ордеру Интерпола в июне 2013 года в гостинице города Гассен неподалеку от курортного Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции. По данным французской полиции, у Кузнецова было обнаружено пять паспортов, а в отеле он проживал под фамилией гражданина одной из европейских стран. С этого момента началось долгое судебное разбирательство по запросу российской стороны об экстрадиции беглого чиновника.

Фото: РИА Новости
Из Франции экстрадирован обвиняемый в растрате экс-чиновник Подмосковья

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры, во всех судебных слушаниях принимал участие представитель Генеральной прокуратуры России. В то же время, как отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, весомый вклад в процесс экстрадиции внес старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Александр Филин. По словам Петренко, он лично выезжал во Францию и разъяснял представителям судебных органов обстоятельства сложных коррупционных схем, которые использовал Кузнецов вместе со своими подельниками. Неизвестно кто больше повлиял на французов в деле выдаче беглого чиновника - Генпрокуратура России или Следственный комитет, (но скорее всего, все-таки оба ведомства), но факт остается фактом - после многочисленных судебных слушаний и апелляций решение было принято.

В Пскове задержан вице-губернатор области Александр Кузнецов

21 ноября 2017 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал декрет о выдаче бывшего российского чиновника. Однако Кузнецов подал новую апелляцию, которую рассматривали больше года. В итоге, как сообщили в Генпрокуратуре, рассмотрев представленные российской стороной дополнительные материалы и гарантии соблюдения прав Кузнецова при его содержании в российских пенитенциарных учреждениях, Государственный совет Франции 28 декабря 2018 года отклонил поданную Кузнецовым жалобу на декрет о выдаче. В то же время, как сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах, возможно, на положительное решение французов о выдаче повлиял и тот факт, что Кузнецов больше не может принести ощутимой финансовой выгоды самой Франции. От украденных им миллиардов уже давно не осталось и следа. А все отели в Куршевеле, произведения искусства и другая французская недвижимость, которая принадлежала Кузнецову и его американской супруге Жанне Булах, уже давно арестованы по запросу России. Кстати, сама Булах, которую США, скорее всего, не выдадут ни под каким предлогом, была заочно осуждена в России на 11 лет колонии. Ее мужу, по результатам уже очного судебного разбирательства, грозит еще больше.

Происшествия Правосудие Следствие Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
Польская православная церковь не признала раскольников на Украине
Арестованный в России американец оказался также британским подданным
В Крыму циклон оставил без света более 18 тысяч человек