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04.01.2019 23:45
Рубрика: ПДД

Почти половина водителей предпочитают оформлять аварии без вызова ГИБДД

Текст: Владимир Баршев
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Госавтоинспекция сообщает, что оформление аварий без вызова ГИБДД, становится все более популярным.

По сведениям страховщиков, количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении аварий по Европротоколу в России, по итогам 11 месяцев 2018 года выросло на 8,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Чаще всего машины угоняют в Москве и Московской области

За период январь-ноябрь 2018 года зафиксировано 528,8 тысячи обращений потерпевших, оформивших Европротокол. За аналогичный период 2017 года этот показатель равнялся 488,2 тысячи человек.

Статистика показывает, что доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, то есть без вызова сотрудников полиции, в целом по России составила 44,5 процента. То есть чуть-чуть не дотянула до половины. За аналогичный период 2017 года доля была на уровне трети - всего 32 процента.

В Госавтоинспекции также напомнили, что на официальном интернет-сайте ведомства гибдд.рф размещен алгоритм действий водителей, попавших в ДТП. За 2018 год посетители сайта воспользовались указанным сервисом десятки тысяч раз. Данный раздел позволяет скачать упрощенный вариант алгоритма действий при ДТП в виде блок-схемы, которую можно распечатать и положить в автомобиль, чтобы потом воспользоваться этой шпаргалкой, если на месте ДТП не будет возможности воспользоваться интернетом.

Упрощенный порядок оформления аварии без вызова полиции, по мнению Госавтоинспекции, позволяет существенно экономить время водителей, попавших в аварию, избежать заторовых ситуаций на дорогах, а также более эффективно, чем прежде, использовать личный состав дорожно-патрульной службы.

Но ведомство напоминает, что воспользоваться Европротоколом можно лишь при определённых условиях. В столкновении должно участвовать только два автомобиля, при этом оба владельца должны быть застрахованы по ОСАГО. В аварии нет пострадавших, и ущерб причинен лишь автомобилям участников ДТП, имущество третьих лиц не пострадало.

Если все эти условия соблюдены, то водителям разрешается покинуть место происшествия, не вызывая сотрудников полиции, самостоятельно заполнив при этом соответствующие извещения по правилам обязательного страхования автогражданской ответственности.

А для еще большей популяризации этого простого способа оформления аварий сотрудники полиции на постоянной основе проводят обучающие занятия с курсантами автошкол по разъяснению преимуществ оформления ДТП без участия сотрудников полиции. В ходе встреч с будущими водителями полицейские рассказывают алгоритм действий участников ДТП и знакомят с интерактивным сервисом официального интернет-сайта Госавтоинспекции.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Всего в целях популяризации оформления ДТП без участия сотрудников полиции с января по декабрь проведено около 2,5 тысячи информационно-пропагандистских мероприятий, семинаров и акций.

К примеру, в 8 районах Белгородской области проведены мероприятия с водительскими коллективами крупных автотранспортных предприятий и кандидатами в водители автошкол районов. В качестве профессиональных тренеров выступили специалисты страховых кампаний, мастера производственного обучения и сотрудники ГИБДД. В ходе встречи организаторы разъяснили присутствующим основные требования и изменения в действующем законодательстве в части касающейся, напомнили о необходимых условиях для оформления ДТП и механизме действий водителей на месте аварии.

А в Севастополе будущие водители получили подробную информацию о механизме действий при оформлении ДТП без участия сотрудников полиции. Автоинспекторы разъяснили курсантам автошколы о вступивших в законную силу с 1 июня 2018 года новых правилах оформления дорожно-транспортного происшествия по полису ОСАГО и продемонстрировали специальный новый бланк Европротокола, который можно найти на официальных сайтах страховых компаний.

#ПДД