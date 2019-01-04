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04.01.2019 22:28
Рубрика: В мире

Правительство Франции: "Желтые жилеты" попали под влияние радикалов

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Радикально настроенные элементы контролируют движение "желтых жилетов" и стремятся свергнуть правительство. Такое заявление сделал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, выступив перед журналистами после первого в этом году заседания совета министров, которое по традиции проходит в Елисейском дворце под председательством президента страны.

"Движение "желтых жилетов" для тех, кто остаются до сих пор мобилизованными, попало под влияние радикальных элементов, которые стремятся к бунту и, в конце концов, к свержению правительства", - заявил Бенжамен Гриво.

По его словам, теперь некоторые участники протестов "ведут политическую борьбу", нацеленную на подрыв легитимности действующей власти, и отказываются от участия в предложенных правительством широких общенациональных дебатах по вопросам, имеющим важное значение для Франции.

Фото: youtube.com
Протестующие сожгли десятки автомобилей в центре Парижа

Тем не менее Бенжамен Гриво  сообщил, что такие дебаты будут инициированы в самом ближайшем будущем, и они будут открыты для всех "искренних людей", которые не станут использовать трудности социально-экономического характера, переживаемые гражданами страны, в своих политических интересах. Коснувшись темы намеченных реформ, представитель кабинета министров отметил, что они  будут реализовываться в соответствии с существующими планами. "Мы будем это делать, отставив в сторону сомнения, проводить глубокие изменения более решительно как в методах, так и в стиле и манере действовать", - подчеркнул он.

Жесткое заявление Бенжамена Гриво было сделано накануне восьмого по счету общенационального дня протестов "желтых жилетов", который должен пройти в субботу 5 декабря.

В Париже намечены несколько акций неформалов. Одна из них  в режиме статичного митинга  состоится на Елисейских полях. Другая примет форму марша от здания столичного муниципалитета вдоль набережной Сены к Бурбонскому дворцу, где заседает нижняя палата французского парламента - Национальное собрание. Правда, не исключено, как это уже было в прошлом, что "желтые жилеты" перед самым началом манифестаций поменяют свои планы, чтобы ввести в заблуждение полицию.

Ожидается, что протестные акции разного рода состоятся также в Бордо, Тулоне, Тулузе, Лилле и других городах Франции.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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