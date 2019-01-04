Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется закончить в 2022 году. Пассажиропоток нового кольца составит порядка 380 млн человек в год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он написал: "БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год".

Ранее Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что прошлый год стал для метростроительства в Москве рекордным.

В 2018 году было введено 33 км новых линий и открыто 17 новых станций метро. Это первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" - 10,5 км - всего пять станций, Люблинско-Дмитровская линия от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" - 6,2 км - всего три станции, Солнцевская линия от "Раменок" до "Рассказовки" - 15,3 км - семь станций, а также станция "Беломорская" Замоскворецкой линии, "Савеловская" Большого кольца - 0,7 км.