Новости

BBC опубликовала трейлер с кадрами новых сериалов и эпизодов 17:14
Гвардиола одержал 100-ю победу у руля "Манчестер Сити" 16:51
СМИ: Три российских клуба хотят приобрести чилийского защитника 16:43
В Орске от отравления угарным газом погибли четыре человека 16:34
Верник проехал на джипе по пешеходной улице в Москве 16:30
Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год 15:49
Глава МИД Японии встретится с Лавровым для обсуждения мирного договора 15:45
Россияне убиты в ходе бомбардировок в Сирии 15:35
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ 15:22
Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья 15:20
Звонарева пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне 15:09
Дмитрий Медведев направил Зурабу Церетели поздравления с юбилеем 14:52
В Вологодской области в ДТП погибли четыре человека 14:50
СК озвучил первые выводы по взрыву дома в Магнитогорске 14:48
В Крыму циклон оставил без света более 18 тысяч человек 14:38
Власти Сочи предупредили о резком ухудшении погоды 14:37
Huawei жестко наказала сотрудников за новогоднее поздравление с iPhone 14:25
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 14:25
Польская православная церковь не признала раскольников на Украине 14:24
В центре Краснодара неизвестные расстреляли автомобиль 14:06
Новый АК-47: в США высоко оценили российский пистолет 14:06
Губернатор Челябинской области поблагодарил спасателей за оперативность 14:00
Польша не считает Туска своим представителем в ЕС 13:53
ВКС России пополнят новые ракетоносцы 13:50
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию 13:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
04.01.2019 15:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год

Текст: Ангелина Зеленькова

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена планируется закончить в 2022 году. Пассажиропоток нового кольца составит порядка 380 млн человек в год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Он написал: "БКЛ, самая длинная линия метро в мире, будет достроена в 2022 году. Новое кольцо московского метро будет перевозить до 380 млн человек в год".

В столичном метро появились еще шесть поездов нового поколения

Ранее Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что прошлый год стал для метростроительства в Москве рекордным.

В 2018 году было введено 33 км новых линий и открыто 17 новых станций метро. Это первый участок Большой кольцевой линии от "Петровского парка" до "Делового центра" - 10,5 км - всего пять станций, Люблинско-Дмитровская линия от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" - 6,2 км - всего три станции, Солнцевская линия от "Раменок" до "Рассказовки" - 15,3 км - семь станций, а также станция "Беломорская" Замоскворецкой линии, "Савеловская" Большого кольца - 0,7 км.

Каким могло стать метро Москвы 117 лет назад
Окольцованные: как строятся тоннели
Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске
Вступил в силу порядок отнесения граждан к категории предпенсионного возраста
Польская православная церковь не признала раскольников на Украине
Россияне убиты в ходе бомбардировок в Сирии
В Раде назвали ахинеей слова Климкина об избирательных участках в РФ