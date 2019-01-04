В столичном метро появились еще шесть поездов нового поколения

В столичном метро начали курсировать еще шесть поездов нового поколения "Москва". Таким образом, в подземке в начале года ездят уже 102 инновационных состава. Об этом рассказал глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

На Таганско-Краснопресненской линии ходят 48 поездов "Москва", на Калужско-Рижской - 21, на Филевской - 27. Причем парк "голубой" ветки удалось обновить всего за полгода - первые инновационные поезда поехали здесь в июле. По словам Ликсутова, еще два поезда "Москва" находятся в резерве - они нужны для обучения машинистов. Еще четыре поезда находятся в депо "Солнцево". Обновление подвижного состава московского метро продолжится и в этом году, отмечает портал мэра и правительства Москвы.

Напомним, впервые поезда "Москва" поехали в 2017 году на самой загруженной "фиолетовой" ветке подземки, где в сутки пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. Весной 2018 года метропоезда "Москва" отправились и по Калужско-Рижской линии. Поезда нового поколения отличаются удобством и вместительностью. В них сквозной проход через все вагоны, более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. В вагонах можно заряжать гаджеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.