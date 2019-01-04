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04.01.2019 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За год к "Московскому долголетию" присоединилось более 180 тыс человек

Текст: Ангелина Зеленькова
В марте 2018 года в Москве стартовал первый в России проект для людей старшего возраста - "Московское долголетие". Меньше чем за год его участниками стали более 180 тысяч москвичей, которые теперь участвуют в спортивных состязаниях, модных показах, мастер-классах и ставят мировые рекорды.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

"Московское долголетие" предлагает пенсионерам спортивные, творческие и образовательные кружки, которые проходят регулярно в каждом округе Москвы. Для тех, кто выбирает занятия спортом, в рамках проекта можно определиться еще и с направлениями - танцы, зарядка, общая физическая подготовка, фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба. Занятия проходят в залах и на свежем воздухе. Каждый желающий также может стать слушателем курса "Здорово жить", где рассказывают о том, как сохранить здоровье в старшем возрасте и как распознавать заболевания.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В творческом блоке проекта самые популярные - занятия танцами, рисованием и пением. Талантливые участники "Московского долголетия" регулярно выступают на городских концертах, выставляют свои работы в выставочных залах. В рамках творческого направления открыт еще специальный курс "Искусство жить", посвященный моде и стилю. Его участники выходят на главные подиумы страны в великолепных костюмах.

Самым популярным среди пенсионеров стало направление "Обучение и развитие", в которое входят уроки английского языка, курсы компьютерной грамотности и занятия в рамках образовательного проекта "Серебряный университет".

Занятия по всем направлениям летом проходили в 28 городских парках. В июле для посетителей регулярных курсов в парках стартовала программа лояльности "Московского долголетия". Все, кто решил присоединиться к проекту и начать заниматься спортом и творчеством на территории парков, получали сувениры. А самым активным участникам дарили билет в музей или театр.

Кроме этого, в парках для москвичей старшего возраста проводили и масштабные мероприятия. Например, в апреле на ВДНХ прошел трехдневный фестиваль "Московское долголетие", посетители которого могли проверить здоровье, присоединиться к интеллектуальному марафону. В мае была спартакиада, а в июне участники проекта посмотрели футбольный матч между победителями Олимпийских игр 1988 года и звездами эстрады. В июле пенсионеры отметили День семьи, любви и верности, а в августе посетили фитнес-праздник в парке "Фили".

Фото: РИА Новости
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Самое интересное, что за время работы проекта "Московское долголетие" москвичи старшего возраста успели побить несколько рекордов. Среди них самые массовые - урок гимнастики цигун и танцевальный флешмоб среди людей старшего возраста, самое масштабное фэшен-шоу моделей старшего возраста, самая длинная в стране коса из колосьев пшеницы и самое большое количество снежинок, созданных за 30 минут.

В сентябре московские пенсионеры завоевали 41 медаль на национальном чемпионате "Навыки мудрых" - первом в России соревновании профессионалов по стандартам WorldSkills для специалистов в возрасте от 50 лет. Москвичи превзошли своих соперников в таких направлениях, как администрирование отеля, графический дизайн, изготовление прототипов, программные решения для бизнеса, кондитерское и поварское дело. А еще они оказались сильнее в лабораторном химическом анализе, малярных и декоративных работах, ресторанном сервисе, столярном деле, технологии композитов, технологии моды и промышленном дизайне.

Справка "РГ"

В ноябре проект "Московское долголетие" вошел в число финалистов международной премии World Smart City Awards в номинации Inclusive & Sharing Cities. Такой успех проекта на городском, федеральном и даже международном уровнях привел к тому, что в декабре он был признан успешным и стал уже не пилотным, а постоянным. Присоединиться к "Московскому долголетию" можно в любом центре соцобслуживания, МФЦ, поликлинике или другом учреждении, которое участвует в проекте. Для этого нужно туда прийти с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича.

 

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