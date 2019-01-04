В Хабаровском крае на поиск четырех рыбаков направили водолазов

В пятницу утром из Хабаровска в Ульчский район для поиска пропавших рыбаков выехала группа специалистов Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, оснащенная для работы подо льдом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В составе группы - восемь человек на двух единицах техники. Группа оснащена всем необходимым для обследования реки подо льдом, в том числе четырьмя комплектами водолазного оборудования.

До сей поры поиски велись наземным способом. В течение трех дней спасатели совместно с сотрудниками районного отдела полиции обследовали прибрежную полосу бухты Тигиль в Ульчском районе, где предположительно пропали четверо мужчин. Было осмотрено девять километров берега. Поиски результатов не дали.

Напомним, 1 января 2019 года поступила информация о пропаже четырех мужчин в районе поселка Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края. По данным районного отдела полиции, жители Хабаровска и села Некрасовка 29 декабря выехали из поселка Де-Кастри на автомобиле "Мицубиси Монтеро" для подледного лова рыбы. По настоящее время их местонахождение не известно. Предположительно, они направились в район бухты Тигиль залива Чихачева Японского моря и, возможно, провалились под лед.