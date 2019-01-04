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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Циклон принес в Крым резкое похолодание

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Активный южный циклон принес в Крым ненастную погоду. На полуострове местами сильные осадки и ветер, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В отдельных районах туман, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усилится северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 10-15 м/с, местами 20-25 м/с", - говорится в сообщении метеорологов.

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Температура воздуха в пятницу ночью и днем - 0…+5, в горах -1…-6 градусов.

В субботу, по сообщению синоптиков, ветер ослабнет, интенсивность осадков уменьшится, ночью похолодает до -4…-9 градусов, днем температура воздуха составит -3…+2 градуса, в горах -5…-9 градусов.

В МЧС России по РК сообщили, что оперативная обстановка на территории Крыма стабильная, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не наблюдается. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. Готовы к работе передвижные пункты обогрева, которые в случае необходимости будут направлены на сложные участки автодорог.

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