Циклон принес в Крым резкое похолодание

Активный южный циклон принес в Крым ненастную погоду. На полуострове местами сильные осадки и ветер, сообщает крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В отдельных районах туман, метель, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Усилится северо-восточный с переходом на северо-западный ветер 10-15 м/с, местами 20-25 м/с", - говорится в сообщении метеорологов.

Температура воздуха в пятницу ночью и днем - 0…+5, в горах -1…-6 градусов.

В субботу, по сообщению синоптиков, ветер ослабнет, интенсивность осадков уменьшится, ночью похолодает до -4…-9 градусов, днем температура воздуха составит -3…+2 градуса, в горах -5…-9 градусов.

В МЧС России по РК сообщили, что оперативная обстановка на территории Крыма стабильная, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями, не наблюдается. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. Готовы к работе передвижные пункты обогрева, которые в случае необходимости будут направлены на сложные участки автодорог.