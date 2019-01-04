В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины

Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины. По сообщению Главного управления МЧС России по Республике Крым, по состоянию на 19:30 проблемные участки расчищаются, движение машин возобновлено.

По информации пользователей соцсетей, машины в снежном заторе пребывали по четыре-пять часов. Как и два дня назад, часто причиной заторов становились сами автомобилисты, решившие поехать на плато на летней резине. К тому же, многие крымчане проигнорировали штормовое предупреждение МЧС и совет без особой необходимости не выезжать в горы в условиях сильного снегопада и ветра. В результате более сотни машин оказались заблокированными в снежной ловушке.

"На верхние полки серпантина дороги Ай-Петри - Ялта сошли две небольшие лавины. Сейчас трактор из поселка Охотничье пытается расчистить доступ к спуску, убрав брошенные авто. Это делается для подхода военного шнека из местной военной части, который должен расчистить дорогу", - пишут пользователи ВКонтакте.

Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов сообщил, что 5 и 6 января в крымских горах ожидается сход снежных лавин.

Как сообщалось ранее, в Крыму по прогнозам синоптиков, в субботу ночью похолодает до -4…-9 градусов, днем температура воздуха составит -3…+2 градуса, в горах -5…-9 градусов.