Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске

На официальном сайте администрации Магнитогорска появился список погибших при обрушении жилого дома после взрыва газа.

ЧП застало жителей врасплох: в момент взрыва утром 31 декабря многие еще спали.

В ходе поисковой операции, длившейся четыре дня, были обнаружены тела 39 человек - среди них шестеро детей. Трагедия унесла жизни целых семей: в городе уже прошли первые похороны, участники церемонии принесли цветы и игрушки.

Поврежденные взрывом подъезды решено полностью демонтировать. На их месте, по предложению горожан, появится мемориал.