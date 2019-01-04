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04.01.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК озвучил первые выводы по взрыву дома в Магнитогорске

Текст: Наталья Козлова

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

Опубликован список погибших при взрыве в Магнитогорске

Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи отрабатывают все версии.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. Из-за взрыва - по приоритетной версии СК РФ - бытового газа обрушились перекрытия одного подъезда 10-этажного дома.

В ходе поисковой операции, длившейся четыре дня, были обнаружены тела 39 человек - среди них шестеро детей.

Сегодня в Магнитогорске похоронили первых погибших при взрыве в доме.

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