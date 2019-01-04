СМИ: атомный "Посейдон" РФ развивает под водой невероятную скорость

Разработанный в России атомный подводный беспилотник "Посейдон" сможет двигаться с огромной скоростью.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, речь идет о перемещении под водой со скоростью около 110 узлов или более 200 километров в час.

Как пояснил собеседник агентства, после того, как "Посейдон" покинет субмарину-носитель, он сможет развивать такую скорость, передвигаясь при этом на глубинах более километра. Это возможно благодаря возникновению вокруг дрона воздушной каверны. Она позволит снизить сопротивление водной среды.

Подобным образом со скоростью 370 километров в час способна передвигаться российская ракета-торпеда "Шквал" с реактивным двигателем. Но ее можно использовать только на относительно небольших глубинах и на расстояние в 10 километров.

Еще одной особенностью "Посейдона" станет непрерывное маневрирование как по курсу, так и по глубине. А это позволяет говорить о том, что уничтожить этот подводный аппарат имеющимися сейчас средствами невозможно.

Ранее появилась информация о начале подводных испытаний "Посейдона". Они проходят в морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника.