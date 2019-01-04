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04.01.2019,  
14:17
Текст:  Руслан Мельников

СМИ: атомный "Посейдон" РФ развивает под водой невероятную скорость

Разработанный в России атомный подводный беспилотник "Посейдон" сможет двигаться с огромной скоростью.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, речь идет о перемещении под водой со скоростью около 110 узлов или более 200 километров в час.

Как пояснил собеседник агентства, после того, как "Посейдон" покинет субмарину-носитель, он сможет развивать такую скорость, передвигаясь при этом на глубинах более километра. Это возможно благодаря возникновению вокруг дрона воздушной каверны. Она позволит снизить сопротивление водной среды.

Фото: depositphotos.com
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Подобным образом со скоростью 370 километров в час способна передвигаться российская ракета-торпеда "Шквал" с реактивным двигателем. Но ее можно использовать только на относительно небольших глубинах и на расстояние в 10 километров.

Еще одной особенностью "Посейдона" станет непрерывное маневрирование как по курсу, так и по глубине. А это позволяет говорить о том, что уничтожить этот подводный аппарат имеющимися сейчас средствами невозможно.

Ранее появилась информация о начале подводных испытаний "Посейдона". Они проходят в морской акватории, которая защищена от разведывательных средств вероятного противника.

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