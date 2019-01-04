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Рубрика: Спорт

Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону

Текст: Анна Козина
Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков одержал победу на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. По сумме двух попыток российский спортсмен показал результат 1.55,09 секунды.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Второе место занял южнокореец Юн Сун Бин (+0,57 секунды), третье - еще один россиянин Никита Трегубов (+0,84). Владислав Марченков стал 17-м (+3,28).

Чуть ранее на трассе в Германии соревнования среди женщин выиграла Елена Никитина, а Юлия Канакина взяла бронзу. Этапы Кубка мира предваряют чемпионат Европы по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее с 11 по 13 января.

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