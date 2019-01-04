Три министерства переедут в центр "Москва-Сити"

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о начале переезда министерств на территорию международного делового центра "Москва-Сити". Под одной крышей уже в ближайшее время разместятся Минэкономразвития, Минпромторг и Минсвязи.

- Когда министерства и подведомственные службы соединяются в одном здании, они имеют возможность объединить обслуживание всех процессов. Бухгалтерию трех министерств можно объединить в одну. Это повышает эффективность, и затраты, которые несет государство на содержание этих ведомств, уменьшаются, - рассказал Максим Орешкин в эфире телеканала Россия 24.

Он также отметил, что все затраты на переезд будут компенсированы за счет продажи занимаемых ныне зданий. Финальная цель - добиться оптимизации работы и экономии.