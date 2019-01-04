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Рубрика: Власть

Три министерства переедут в центр "Москва-Сити"

Текст: Екатерина Ясакова
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о начале переезда министерств на территорию международного делового центра "Москва-Сити". Под одной крышей уже в ближайшее время разместятся Минэкономразвития, Минпромторг и Минсвязи.
Фото: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images Фото: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images
Фото: Frédéric Soltan/Corbis/Getty Images
Правительство в 2019 году планирует разработать около 50 законопроектов

- Когда министерства и подведомственные службы соединяются в одном здании, они имеют возможность объединить обслуживание всех процессов. Бухгалтерию трех министерств можно объединить в одну. Это повышает эффективность, и затраты, которые несет государство на содержание этих ведомств, уменьшаются, - рассказал Максим Орешкин в эфире телеканала Россия 24.

Он также отметил, что все затраты на переезд будут компенсированы за счет продажи занимаемых ныне зданий. Финальная цель - добиться оптимизации работы и экономии.

Власть Работа власти Правительство Минэкономразвития
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