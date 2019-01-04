Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев

Volvo, если кто не знает, это не только легендарные седаны и премиальные внедорожники, но еще и автобусы, грузовики и даже кое-какое строительное оборудование. И если автомобильную классику компании по всему миру знают даже школьники, то остальную товарную линейку необходимо рекламировать активно, но в то же время - тонко и с выдумкой, цепляюще.

И шведы не подкачали (хотя какие теперь Volvo шведы? Уже восемь лет как китайцы после покупки производства ханчжоуским автоконцерном Geely), сделали из полутораминутного ролика полноценную короткометражку с завязкой, конфликтом, кульминацией и хэппи-эндом, когда главгерой, усталый после победы над мировым злом, но довольный, эффектно уезжает в закат.

Тут было всё: брутальный герой из боевиков 80-х, чуть постаревший, но не потерявший ни грамма харизмы. Разные по габаритам и актерскому амплуа герои второго плана. Классический, знакомый до зубовной боли по "Цельнометаллическому жилету", "Взводу" и "Форресту Гампу" сюжет. И драма. И немного спецэффектов. И отличная операторская работа.

В общем, даже если вам сейчас и не очень нужен экскаватор, все равно нажмите на play и лишний раз убедитесь, что реклама это тоже искусство, а Лундгрен - всё еще торт.