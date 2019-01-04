Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Почему не стоит мыть автомобиль зимой 18:09
Что будет, если машину с наполненным водой двигателем оставить на морозе 17:15
Названы главные новинки российского авторынка в 2019 году 05.01.2019
В Москве нашли тысячи брошенных машин 05.01.2019
06.01.2019 17:54
Рубрика: Видео

Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев

Текст: Вадим Давыденко

Volvo, если кто не знает, это не только легендарные седаны и премиальные внедорожники, но еще и автобусы, грузовики и даже кое-какое строительное оборудование. И если автомобильную классику компании по всему миру знают даже школьники, то остальную товарную линейку необходимо рекламировать активно, но в то же время - тонко и с выдумкой, цепляюще.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Volvo готовит загадочную новинку

И шведы не подкачали (хотя какие теперь Volvo шведы? Уже восемь лет как китайцы после покупки производства ханчжоуским автоконцерном Geely), сделали из полутораминутного ролика полноценную короткометражку с завязкой, конфликтом, кульминацией и хэппи-эндом, когда главгерой, усталый после победы над мировым злом, но довольный, эффектно уезжает в закат.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Какие автомобили можно купить в России за 560 тысяч рублей

Тут было всё: брутальный герой из боевиков 80-х, чуть постаревший, но не потерявший ни грамма харизмы. Разные по габаритам и актерскому амплуа герои второго плана. Классический, знакомый до зубовной боли по "Цельнометаллическому жилету", "Взводу" и "Форресту Гампу" сюжет. И драма. И немного спецэффектов. И отличная операторская работа.

В общем, даже если вам сейчас и не очень нужен экскаватор, все равно нажмите на play и лишний раз убедитесь, что реклама это тоже искусство, а Лундгрен - всё еще торт.

Видео: Водитель отбил свой Mercedes у напавших на него угонщиков
Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать
#видео #авто #Volvo #Дольф Лундгрен