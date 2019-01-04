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Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии"

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    04.01.2019, 13:30
Текст:   Генри Достоевский

Небесталанный ремесленник Брайан Сингер, автор кинофраншизы "Люди Икс" и недавнего байопика группы Queen "Богемская рапсодия", ныне успешно шагающего по планете, поделился в своем Instagram коротким роликом, где показано, как на самом деле снималось "живое" исполнение трека Radio Gaga (в честь которого взяла себе псевдоним небезызвестная актриса и певица) в фильме.

На видео отчетливо видно, что толпу беснующихся на концерте поклонников изображают куцая кучка массовки, изрядно, впрочем, притоптывающая и пританцовывающая в такт музыке, и несколько зеленых экранов. 

К слову, одним из интересных фактов, связанных с самой композицией, является участие в записи фанатов Queen, которых пригласили похлопать в ладоши для одного из фрагментов песни.

Таким образом Сингер, которого уволили во время финальной стадии работы над фильмом за прогулы и конфликты с Рами Малеком (подробности - здесь), поздравил своих подписчиков с Новым годом.

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