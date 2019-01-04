Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с 85-летием

Известный российский скульптор, президент Российской академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели отмечает сегодня юбилей. Его поздравил с 85-летием президент России Владимир Путин.

"Вас знают и ценят как талантливого художника-монументалиста, скульптора, видного представителя отечественной культуры. Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Отрадно, что Вы не останавливаетесь на достигнутом, много и плодотворно трудитесь, уделяете неустанное внимание просветительской, наставнической, общественной деятельности", - отметил Владимир Путин и пожелал юбиляру "здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего".

Зураб Церетели родился 4 января 1934 в Тифлисе, в 1958 году окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, и поступил на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии. В 1988 году избран действительным членом (академиком) Академии художеств СССР. С 1997 года является президентом Российской академии художеств.

Автор более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства. Одна из его последних работ была открыта совсем недавно - 18 декабря. Это памятник Александру Солженицыну в Кисловодске, установленный неподалеку от дома, где писатель провел детские годы. Скульптура была преподнесена автором в дар городу Кисловодску.