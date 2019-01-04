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04.01.2019 08:28
Рубрика: Видео

Видео: Водитель отбил свой Mercedes у напавших на него угонщиков

Текст: Вадим Давыденко

На заре российского Рунета был популярен демотиватор с лягушкой, яростно сопротивлявшейся цапле, что пыталась ее проглотить. "Никогда не сдавайся" - гласила подпись под картинкой и побуждала российский офисный планктон к ежедневной борьбе и ежечасным победам, к рекордным сейлам и карьерным рывкам. Нескладная и не особо умная, но упрямая и верящая в себя лягушка вдохновила миллионы людей на подвиги.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Водитель за секунду увернулся от столкновения с поездом

Не меньшего уважения достоин безымянный австралиец из Брисбена, на которого на автозаправке напали грабители.

Водитель был вовсе не Чак Норрис и поначалу, если верить видео, немного растерялся. Но после короткого замешательства вернулся на поле боя. Понимая, что одному против двоих ему не выстоять, он поступил как древний Гораций в поединке с Куриациями: притворным отступлением он разбил их дружный строй и задал каждому по отдельности неплохую трепку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: Две легковушки таранят на перекрестке пожарную машину

Через минуту, которая длилась для него дольше века, на АЗС подъехала еще одна машина и грабители, испугавшись свидетелей, позорно бежали.

"Порхай как бабочка, жаль, как пчела, лягайся, как бешеный кенгуру" - так победил отважный австралиец и мы пожелаем ему скорейшего выздоровления. Эпическая битва при автозаправке кончился для него резаной раной шеи, но мы верим, что герои рождаются, чтобы жить.

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