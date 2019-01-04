Видео: Водитель отбил свой Mercedes у напавших на него угонщиков

На заре российского Рунета был популярен демотиватор с лягушкой, яростно сопротивлявшейся цапле, что пыталась ее проглотить. "Никогда не сдавайся" - гласила подпись под картинкой и побуждала российский офисный планктон к ежедневной борьбе и ежечасным победам, к рекордным сейлам и карьерным рывкам. Нескладная и не особо умная, но упрямая и верящая в себя лягушка вдохновила миллионы людей на подвиги.

Не меньшего уважения достоин безымянный австралиец из Брисбена, на которого на автозаправке напали грабители.

Водитель был вовсе не Чак Норрис и поначалу, если верить видео, немного растерялся. Но после короткого замешательства вернулся на поле боя. Понимая, что одному против двоих ему не выстоять, он поступил как древний Гораций в поединке с Куриациями: притворным отступлением он разбил их дружный строй и задал каждому по отдельности неплохую трепку.

Через минуту, которая длилась для него дольше века, на АЗС подъехала еще одна машина и грабители, испугавшись свидетелей, позорно бежали.

"Порхай как бабочка, жаль, как пчела, лягайся, как бешеный кенгуру" - так победил отважный австралиец и мы пожелаем ему скорейшего выздоровления. Эпическая битва при автозаправке кончился для него резаной раной шеи, но мы верим, что герои рождаются, чтобы жить.