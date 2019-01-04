Новости

Видео: "Солярис" Тарковского объединили с хоррором "Аннигиляция" 17:40
BBC опубликовала трейлер с кадрами новых сериалов и эпизодов 17:14
Стало известно, сколько сэкономит Disney, избавившись от Джека Воробья 15:20
Видео: как снимали концерт на "Уэмбли" для "Богемской рапсодии" 13:30
Объявлены дата и место прощания с Владимиром Дыховичным 03.01.2019

Звезда "Движения вверх" и "Звоните ДиКаприо" попала в больницу

Наше кино
    04.01.2019, 19:50
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

27-летняя российская актриса театра, кино и телевидения Александра Ревенко в пятницу, 4 января, была вынуждена прибегнуть к помощи медиков.

Как передает "Пятый канал", Александра, известная по сериалу "Звоните ДиКаприо" и кассово сенсационной спортивной драме "Движение вверх", обратилась в одну из столичных больниц "с жалобами на сердце".

Фото: Олег Прасолов/РГ
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова

Канал передает, что после проведенного полного обследования и обнаружения нарушения сердечного ритма актрисе предложили госпитализацию, но Ревенко от нее отказалась.

Александра Ревенко родилась в 1991 году в Москве. С пятнадцати лет работала моделью. Экранный дебют - 2006 год, мелодрама "Своя чужая сестра".

Среди других проектов: сериалы "Паук", "Вы все меня бесите", картины "Ученик", "Как Витька Чеснок вел Леху Штыря в дом инвалидов", "Лето", "Икария".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Лысый Иван Ургант сфотографировался с голубым велосипедом 03.01.2019
Юрий Лоза жестко раскритиковал "голубые огоньки", КВН и Винокура 03.01.2019
Умерла актриса Райна Праудина 03.01.2019
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Николая Дроздова 03.01.2019
⧣ Россия
Фото: Эмиль Матвеев/ ТАСС
Николая Дроздова госпитализировали в Москве с травмами 02.01.2019
Умер Крис Кельми 02.01.2019
На 31-м году жизни умер актер Владимир Дыховичный 02.01.2019
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ WalkingDead_AMC
Авторитетный сайт представил топ-10 самых популярных сериалов 02.01.2019
Netflix удалил эпизод из сериала из-за критики Саудовской Аравии 02.01.2019
СМИ: Рядом с телом отца актера Дмитрия Бикбаева обнаружена записка 01.01.2019
⧣ происшествия
Фото: Matthias Balk/ dpa via AP
Кевина Спейси обвинили в изнасиловании подростка в ресторане 02.01.2019
Фото: актриса Мария Кожевникова попала в больницу перед Новым годом 01.01.2019
СМИ: В Москве найден труп отца актера и певца Дмитрия Бикбаева 01.01.2019