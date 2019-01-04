Звезда "Движения вверх" и "Звоните ДиКаприо" попала в больницу

27-летняя российская актриса театра, кино и телевидения Александра Ревенко в пятницу, 4 января, была вынуждена прибегнуть к помощи медиков.

Как передает "Пятый канал", Александра, известная по сериалу "Звоните ДиКаприо" и кассово сенсационной спортивной драме "Движение вверх", обратилась в одну из столичных больниц "с жалобами на сердце".

Канал передает, что после проведенного полного обследования и обнаружения нарушения сердечного ритма актрисе предложили госпитализацию, но Ревенко от нее отказалась.

Александра Ревенко родилась в 1991 году в Москве. С пятнадцати лет работала моделью. Экранный дебют - 2006 год, мелодрама "Своя чужая сестра".

Среди других проектов: сериалы "Паук", "Вы все меня бесите", картины "Ученик", "Как Витька Чеснок вел Леху Штыря в дом инвалидов", "Лето", "Икария".