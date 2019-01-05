Бастрыкин поручил проверить информацию о захвате российских моряков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы) во время дрейфа в Гвинейском заливе.
Сегодня стало известно, что еще в первых числах января пираты напали на судно. В момент нападения на борту находились 26 человек: двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 россиян.
Бастрыкин поручил также международному управлению СК России организовать взаимодействие с подразделениями Министерства иностранных дел Российской Федерации для скорейшего установления всех обстоятельств случившегося.