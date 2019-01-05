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Рубрика: В мире

Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее

Текст: Константин Волков
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Хакеры из группы Anonymus обнародовали документы, которые, по их утверждению, принадлежат британскому государственному проекту Integrity Initiative, направленному против РФ. Об этом сообщает 5 января РИА Новости.

Согласно опубликованным сведениям, еще несколько лет назад сотрудники данного проекта предлагали придать толчок развитию обороноспособности Соединенного Королевства, создав некую "катастрофу".

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Также они призывали выслать из Британии российских дипломатов, как это уже было в 1971 году - тогда свыше 100 человек были депортированы после того, как сотрудник торгпредства СССР в Лондоне Олег Лялин рассказал британской разведке о советских агентах.

Также, по информации Anonymus, британский проект привлекал к своей работе специалистов по химоружию и контактировал с соседом Сергея Скрипаля Пабло Миллером.

Anonymus, кроме того, выложили в сеть копии счетов на имя некоего Джассара Джамаля аль-Тахата, живущего в Иордании, который составлял для Integrity Initiative доклады о медиакомпаниях телеканала Russia Today.

Из обнародованных документов следует, что британский госпроект создает сеть своих филиалов в странах бывшего СССР и Европы. Одна из задач этих филиалов - антироссийская пропаганда, в том числе - в Армении и Молдавии.

В мире Европа Великобритания Власть Работа власти Внешняя политика Отравление Сергея Скрипаля Хакерские атаки
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