Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее

Хакеры из группы Anonymus обнародовали документы, которые, по их утверждению, принадлежат британскому государственному проекту Integrity Initiative, направленному против РФ. Об этом сообщает 5 января РИА Новости.

Согласно опубликованным сведениям, еще несколько лет назад сотрудники данного проекта предлагали придать толчок развитию обороноспособности Соединенного Королевства, создав некую "катастрофу".

Также они призывали выслать из Британии российских дипломатов, как это уже было в 1971 году - тогда свыше 100 человек были депортированы после того, как сотрудник торгпредства СССР в Лондоне Олег Лялин рассказал британской разведке о советских агентах.

Также, по информации Anonymus, британский проект привлекал к своей работе специалистов по химоружию и контактировал с соседом Сергея Скрипаля Пабло Миллером.

Anonymus, кроме того, выложили в сеть копии счетов на имя некоего Джассара Джамаля аль-Тахата, живущего в Иордании, который составлял для Integrity Initiative доклады о медиакомпаниях телеканала Russia Today.

Из обнародованных документов следует, что британский госпроект создает сеть своих филиалов в странах бывшего СССР и Европы. Одна из задач этих филиалов - антироссийская пропаганда, в том числе - в Армении и Молдавии.