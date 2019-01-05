Хоккейная "молодежка" сыграет за "бронзу" ЧМ со Швейцарией

Молодежная сборная России по хоккею с шайбой в матче за третье место на чемпионате мира в Канаде встретится с командой Швейцарии. Матч начнется в ночь с 5 на 6 января в 00.00 по московскому времени. Прямая трансляция - на федеральном спортивном телеканале "Матч ТВ".

Брагин: Не засчитали наш чистый гол, никакого движения коньком не было Напомним, что в полуфинале россияне уступили американцам - 1:2. Чуть позже на лед вышли участники второго полуфинала. Сорная Финляндии, ранее сенсационно выбившая из борьбы за медали хозяев турнира канадцев, разгромила Швейцарию со счетом 6:1. Причем уже к восьмой минуте первого периода хоккеисты из Страны Суоми провели в ворота соперника четыре безответных шайбы. Окончательный счет (6:1) был установлен к 35-й минуте, в оставшееся время заброшенный шайб не было. Трансляцию финала США - Финляндия также смотрите на телеканале "Матч ТВ". Она начнется в 4 часа утра ровно 6 января по московскому времени.