В первый день 2019 года во всех кинотеатрах России состоялась премьера фильма "Т-34" . За первые дни месяца картину посмотрели уже более полутора миллиона человек. Фильм создан режиссером Алексеем Сидоровым ("Бой с тенью", "Бригада"), он же написал сценарий.

Сюжетно это история поединка между двумя асами из вражеских лагерей. Враги - это немецкий офицер Клаус (Винценц Кифер), пришедший с войной на советскую землю, и младший лейтенант Николай Ивушкин (Александр Петров), ее обороняющий.

Мнение

Игорь Коц, шеф-редактор "Родины":

Сходил на "Т-34". Хорошая картина. Но была лучше (ИМХО, как пишут в сетях) - "Жаворонок", которого пацаном бессчетное количество раз смотрел в хабаровском кинотеатрике "Октябрь". Тоже про побег танкистов на "тридцатьчетверке" из плена. Только сейчас узнал, что "Жаворонок" номинировался в 1965 году на главный приз Каннского кинофестиваля. И не удивился этому, потому что сценарий беспощадного фильма написал поэт-танкист Сергей Орлов ("Его зарыли в шар земной..."), горевший в танке и потом всю жизнь носивший окладистую бороду, чтобы скрыть страшные шрамы на лице.

Об Орлове год назад написала Родина".

Как руками без кожи

Защелку искал командир.

Как механик упал, рычаги обнимая,

И радист из ДТ

По угрюмому лесу пунктир

Прочертил,

Даже мертвый

Крючок пулемета сжимая.

"Жаворонок" уже вряд ли покажут на наших экранах. И сценаристов-фронтовиков не осталось. Но очень хорошо, что "Т-34" смотрят сегодняшние пацаны. В зале их было много.