В первый день 2019 года во всех кинотеатрах России состоялась премьера фильма "Т-34". За первые дни месяца картину посмотрели уже более полутора миллиона человек. Фильм создан режиссером Алексеем Сидоровым ("Бой с тенью", "Бригада"), он же написал сценарий.
Сюжетно это история поединка между двумя асами из вражеских лагерей. Враги - это немецкий офицер Клаус (Винценц Кифер), пришедший с войной на советскую землю, и младший лейтенант Николай Ивушкин (Александр Петров), ее обороняющий.
Игорь Коц, шеф-редактор "Родины":
Сходил на "Т-34". Хорошая картина. Но была лучше (ИМХО, как пишут в сетях) - "Жаворонок", которого пацаном бессчетное количество раз смотрел в хабаровском кинотеатрике "Октябрь". Тоже про побег танкистов на "тридцатьчетверке" из плена. Только сейчас узнал, что "Жаворонок" номинировался в 1965 году на главный приз Каннского кинофестиваля. И не удивился этому, потому что сценарий беспощадного фильма написал поэт-танкист Сергей Орлов ("Его зарыли в шар земной..."), горевший в танке и потом всю жизнь носивший окладистую бороду, чтобы скрыть страшные шрамы на лице.
Об Орлове год назад написала Родина".
Как руками без кожи
Защелку искал командир.
Как механик упал, рычаги обнимая,
И радист из ДТ
По угрюмому лесу пунктир
Прочертил,
Даже мертвый
Крючок пулемета сжимая.
"Жаворонок" уже вряд ли покажут на наших экранах. И сценаристов-фронтовиков не осталось. Но очень хорошо, что "Т-34" смотрят сегодняшние пацаны. В зале их было много.