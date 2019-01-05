Как команда "КамАЗ-мастер" встретит 50-летний юбилей автогиганта

Азартный дух профессионалов некогда африканского ралли "Дакар" в четвертый раз в этом столетии вернется 6 января на песчаные трассы тихоокеанского побережья Перу. Великие Анды и "зеленый ад" долины Амазонки, песчаные дюны побережья Тихого океана и реликтовое озеро-море Титикака - все это сосредоточено на небольшой территории 32-миллионной страны.

Участникам марафона, который в воскресенье стартует в Лиме, предстоит пройти пять с половиной тысяч километров с перерывом на день отдыха 12 января в Ариекипе, преодолев за две недели десять спецучастков общей протяженностью 3000 "боевых верст".

Победителей марафона, если следовать программе ралли, поклонники будут ожидать 17 января снова в перуанской столице. Но все ли дойдут до финиша? Как известно, на "Дакар-2019" заявлено 334 спортивных экипажа из 61 страны в номинациях: 167 мотоциклов/квадроциклов, 126 внедорожников/багги и 41 грузовик. В трех категориях будет представлен и российский флаг, причем самое большое число участников из РФ, судя по всему, ожидается в классе грузовиков, где прославленная команда "КамАЗ-мастер" из Набережных Челнов выставит четыре заслуженных экипажа: Эдуард Николаев (штурман Евгений Яковлев, механик Владимир Рыбаков), Айрат Мардеев (штурман Дмитрий Свистунов, механик Ахмет Галяутдинов), Дмитрий Сотников (штурман Дмитрий Никитин, механик Ильнур Мустафин) и Андрей Каргинов (штурман Андрей Мокеев, механик Игорь Леонов).

Появление мощных и ярких машин "Синей армады" всегда вызывает бурю эмоций и восторг на ралли. Этот год "будет юбилейным для ПАО "КамАЗ" - 50 лет", - сообщил на пресс-конференции перед отплытием через Атлантику руководитель команды автогонщиков Владимир Чагин. А Эдуард Николаев добавил, что "команде еще не приходилось выступать на "Дакаре", чтобы каждый день были пески и дюны. Маршрут будет очень сложен и в навигационном плане. Хотя, конечно, и самим пилотам будет нелегко".

И еще один немаловажный технический нюанс. В этом году специалисты Набережных Челнов решили поставить автоматическую коробку передач на два из четырех грузовиков - Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева. Именно они успели испытать новинку в "боевых условиях", и теперь команда сможет сравнить два типа КП.

Стала известна и еще одна новинка сезона: новая камазовская амуниция. Традиционный синий цвет сохранен, дали понять дизайнеры, но к нему добавились "осколки" различных оттенков. Как отметил автор обновки Сергей Шанович, он и его компания постарались отразить "скорость, мощь и дух команды". И вышло, если следовать капризам художникам, "эффектно и современно".

Кстати, новое руководство престижного соревнования позиционирует его как абсолютно перуанскую гонку, акцентируя внимание на специфику укороченного маршрута, который в основной своей части проложен по пустынным районам, дюнные участки составляют около 70 процентов всей трассы.

Стоит напомнить, что изменения в "Дакаре" начались еще в феврале прошлого года, когда после завершения ралли спортивный директор и пятикратный победитель ралли Марк Кома объявил о своем уходе. Заменил испанца на посту спортивного директора Этьен Лавинь - человек в гонках известный и авторитетный. Он отработал в оргкомитете состязаний более 25 лет. И имел все основания внести существенные изменения в маршрут гонки. Теперь марафон пройдет на территории одного государства, а 70% дистанции гонки проложено через песчаные дюны. Но, как ни странно, именно об этом и просили в свое время ветераны традиционного "Дакара".

"Новая метла" изменила и форму проведения 41-го ралли. Организаторы теперь полагают, что маршрут станет "быстрее и спортивнее". Он будет завязан на навыки ориентирования и управления транспортным средством, а "не на борьбу со стихией и преодоление природы". Кроме того, за счет упрощения маршрута и снижения общей стоимости участия новый формат оказался и значительно привлекательнее для любителей, которые ушли из марафона из-за его невероятной сложности. По предварительным данным организаторов, в соревнованиях уже зарегистрировано 135 новобранцев.

В этом году и состав участников в зачете грузовых автомобилей будет одним из самых сильных, обратили внимание эксперты. Основными соперниками "КамАЗ-мастера" из Казани станут грузовики Iveco, Tatra, Renault, МАЗ, LIAZ. На гонку возвращается команда Жерара Де Роя, которая будет претендовать на золото "Дакара". Не ниже планка профессиональных ожиданий и у аргентинца Федерико Виллагра.

Кроме того, за майку лидера готовы бороться экипажи команды Renault во главе с Мартином Ван Ден Бринком. Традиционно сильным будет и состав у чешских команд Tatra Instaforex Loprais Team (лидер команды Алеш Лопрайс), и Tatra Buggyra Racing (лидер команды Мартин Коломы).

Но самым интригующим остается борьба, которая может развернутся между соперниками Союзного государства. О своих амбициях на победу в гонке уже заявила знаменитая белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто". В состав трех экипажей белорусов войдут пилот Сергей Вязович, (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин); пилот Алексей Вишневский (штурман Максим Новиков, механик Андрей Невярович) и пилот Александр Васильев (штурман Дмитрий Вихренко, механик Антон Запорощенко).

Стоит напомнить, что на предыдущем "Дакаре", о чем сообщал "СОЮЗ", экипаж Сергея Вязовича занял второе место в зачете грузовиков, а на гонке Turkmen Desert Race спортсмены завоевали чемпионский титул.

Грацию российского мотоспорта в Перу в этом году будут представлять Анастасия Нифонтова, которая покорила "Дакар" два года назад, а среди представителей сильного пола заявлен сорви-голова из Самары Дмитрий Агошков, ранее выступавший в ралли "Африка Эко Рейс". Оба спортсмена выступят в зачете "Original by Motul". Чтобы не утруждать сложностью перевода, следует пояснить, что речь идет о том, что оба российских водителя на протяжении дистанции будут полагаться исключительно на собственные ресурсы.

Будет не лишним добавить, что Нифонтова станет первой женщиной, которая примет участие в марафоне на мотоцикле в рамках этой программы. До нее еще никто не рисковал пройти маршрут без техподдержки со стороны команды, хотя в 2017 году она и принимала участие в этом марафоне и даже стала второй по итогам женского зачета.

Есть повод для гордости и у отечественных патриотов соревнований на квадроциклах. Как известно, Сергей Карякин регулярно вклинивается в борьбу с сильнейшими пилотами планеты, а в 2017 году ему удалось завоевать первую строчку и в общем зачете. Да и год назад 26-летний уроженец Екатеринбурга долгое время лидировал, пока серьезная травма поставили крест на его чемпионских надеждах. Многочисленная армия фанатов, пишут его поклонники в социальных сетях, надеются, что перуанская трасса покорится на этот раз уральскому спортсмену. Хотя давать прогнозы, как известно, занятие достаточно неблагодарное.

Даже далекие от состязаний читатели наслышаны о непредсказуемости латиноамериканского турнира. Нередко ход гонки может перевернуть элементарная ошибка пилота или серьезная поломка машины. Словом, спортивный азарт во все времена порождал покорение новых вершин и дарил миру имена новых героических атлетов.