С 1 января 2019 года россияне получили право бесплатно для собственных нужд собирать в лесах валежник - лежащие остатки стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений.

Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Теперь сбор валежника не является правонарушением.

Однако чтобы окончательно легализовать этот процесс, власти на местах должны были до начала 2019 года внести изменения в локальные нормативно-правовые акты. Большинство регионов уже проделали эту работу, либо проекты находятся на утверждении, пояснили в Рослесхозе. Например, в Московской области валежник можно собирать везде, кроме мест проведения лесосечных работ, складирования ранее заготовленной древесины, а также особо охраняемых территорий, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека.

Отдельные регионы ввели более жесткие требования. Например, в Пензенской области региональный закон, определяющий правила сбора валежника, приняли еще в марте прошлого года, но действовать он начал с 1 января. Главное новшество - жители не должны пользоваться пилами и сучкорезами при сборе валежника. Под запрет попали все рубящие инструменты, в том числе ручные, бензомоторные, электрические. В противном случае грозит штраф до двух тысяч рублей. Жителям придется проявить особую бдительность.

- Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания, - уточнили в региональном минлесхозе. То есть нельзя распиливать упавший ствол прямо в лесу.

В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах. По словам Сергея Филатова, директора департамента недропользования Югры, меры носят рекомендательный характер.

- Чтобы соблюдались меры пожарной и санитарной безопасности, на расстоянии до пяти километров от населенных пунктов и до 500 метров от дорог собирать можно в принципе везде, но не нарушая: без спиливания, рубки, трелевочных работ, не нанося вред лесным культурам, молодняку и т.д., - добавил он. - Лесничества рекомендуют такие участки. Пять километров и 500 метров - это наши региональные рекомендации, там можно собирать.

Министерство лесного хозяйства Башкирии сформировало реестр лесных участков, где разрешен сбор валежника и сухостоя. Информация опубликована на сайте ведомства. Кроме того, в каждое лесничество и муниципалитет разосланы информационные письма с рекомендациями по этому вопросу.

Сотрудникам лесничеств рекомендовали подготовить для жителей информационные стенды, где четко прописаны все правила. В частности, необходимо за сутки уведомить лесничество о том, где будет собираться валежник. Собирать валежник можно только без механических инструментов - бензопил и других приспособлений. По словам пресс-секретаря ведомства Айрата Искандарова, эти меры направлены на предупреждение хищения деловой древесины под видом сбора валежника.

В Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. На Кубани начиная с 1 января 2019 года сбор валежника становится свободным. Оформлять с этой целью разрешение на заготовку древесины для собственных нужд больше не нужно, но потребуется уведомить о своем намерении подведомственное краевому Минприроды учреждение. Оно укажет лесной участок, на котором можно произвести заготовку валежника, и учтет объем последнего до его вывоза из леса.

Порядок и сроки подачи названного уведомления, а также порядок учета собранного гражданами валежника установит региональное минприроды. Но такого детального документа еще нет - ведомство его только готовит.

В Самарской области в порядке заготовки валежника оговорено, что его можно только собирать, без рубки лесных насаждений и лесосечных работ. При заготовке валежника запрещается его трелевка автотракторной и иной техникой.

Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.

В Пермском крае допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям.

В Республике Коми с 1 января сбор валежника стал свободным, жители Коми могут собирать в лесу сухие ветки и поваленные деревья безлимитно. Такая же ситуация во Владимирской области. В отличие от нее, Тамбовская область собирается регламентировать вывоз.

В Вологодской области жителям региона разрешено собирать валежник на протяжении всего года с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Предельный объем собранного валежника не устанавливается.

- Одна из главных задач закона, чтобы жители, которые пока еще пользуются нецентрализованным отоплением, могли беспрепятственно собирать валежник для отопления печей, - прокомментировал председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Ставровский. - Кроме того, чем меньше в лесах будет лежать остатков деревьев, тем меньше будет возможных источников заражения для здорового леса.

В Удмуртии тема со сбором валежника обсуждалась достаточно долгое время. Сельские жители частенько обращались к местным депутатам с вопросом: почему нельзя собирать валежник без специального разрешения? К тому же на сбор документов уходило иногда по несколько месяцев - правила были такие же, как для рубки леса при заготовке древесины. Абсурдной ситуацию называл и председатель госсовета республики Алексей Прасолов.

- Упавшее дерево уже гниет, но, чтобы использовать его на дрова, нужно пройти сложную процедуру заключения договора. Неоднократно приезжать в лесничество, как минимум три раза выезжать на место заготовки со специалистом, - сказал Прасолов.

Штраф за незаконный сбор был 1-3 тысячи рублей для граждан, 10-30 тысяч - для должностных лиц и 50-100 тысяч для бизнеса.

В октябре прошлого года республиканский парламент разрешил жителям Удмуртии с 1 января 2019 собирать валежник для собственных нужд бесплатно. Поправки позволяют гражданам собирать и заготавливать лежачие на земле деревья, сучья и ветви без специального разрешения. Упавшие деревья и крупные ветви, по сути, приравняли к деревьям и ягодам. Под валежником в документе понимаются поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные из-за непогоды или по иным естественным причинам.

Деревенские жители Удмуртии восприняли эту новость на ура. Только на отопление дома им каждый год нужно покупать телегу, вмещающую как минимум 10 кубов дров, а это около 15 тысяч рублей. Плюс три-четыре куба - на топку бани, вот еще порядка пяти тысяч рублей. То есть в общей сумме подготовка к отопительному сезону для селянина, у которого в доме нет газа, обходится примерно в 20 тысяч.

- Ну наконец-то! В советское время и так было разрешено вывозить из леса сухие ветки, валежник, деревья. Люди выходили в лес, получается, что сами его чистили, и он не захламлялся. Как перестройка началась, за это сажать начали. А сейчас что? Дерево упадет - так и лежит, гниет. Отсюда весь лес - как свалка, да и болезни всякие появляются. Валежник сам по себе очень хорош, им спокойно можно отапливать и дом, и баню. Думаю, люди с принятием этого закона сразу же начнут снова его вывозить. В лесу станет чисто, а для нас экономия какая-никакая, - поделился своим мнением Андрей Широбоков, житель деревни Кыква Якшур-Бодьинского района Удмуртии.