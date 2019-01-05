Новости

Филиппины вернут Южной Корее 6500 тонн мусора 16:38
Президент Южной Кореи отказался от обещания переехать в центр Сеула 16:33
МИД РФ не видит причин менять задержанного американца на Бутину 16:25
МЧС предупредило о сходе лавин в трех регионах СКФО 16:21
В Петербурге возбудили дело после распыления перцового газа в метро 16:15
Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году 16:13
В полиции Кореи рассказали подробности гибели россиянки в Инчхоне 16:09
В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста 16:04
Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро 16:01
Хакеры: Лондон готовил "дело Скрипаля" заранее 15:40
СК начал проверку по факту нападения на врача "скорой" в Уфе 15:38
В Якутии марафонец пробежал 38 километров при минус 52 градусах 15:33
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать 15:31
В горах Сочи под лавину попали два человека 15:24
Баскетбольная Единая лига назвала лучшего игрока декабря 15:15
В 2019 году тысячи семей в Москве получат жилье по программе реновации 14:33
В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме 14:28
В реанимации скончалась жена режиссера Марлена Хуциева 14:14
Полиция подтвердила сведения об убитых при стрельбе в Калифорнии 14:04
Метро в Рождество будет работать дольше 14:00
МИД: Личных контактов по линии РФ-США на начало года не запланировано 13:55
Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США 13:53
Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома 13:50
В Дагестане умер ребенок, пострадавший во время новогоднего салюта 13:49
Шестой сезон "Викингов" станет последним 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
С 1 января 2019 года россияне получили право бесплатно для собственных нужд собирать в лесах валежник - лежащие остатки стволов деревьев, сучьев после снеговала, шторма, бурелома или других природных явлений.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Раньше, чтобы вывезти из леса упавшие стволы, надо было оформить договор аренды участка, в противном случае грозил штраф или даже два года лишения свободы. Теперь сбор валежника не является правонарушением.

Однако чтобы окончательно легализовать этот процесс, власти на местах должны были до начала 2019 года внести изменения в локальные нормативно-правовые акты. Большинство регионов уже проделали эту работу, либо проекты находятся на утверждении, пояснили в Рослесхозе. Например, в Московской области валежник можно собирать везде, кроме мест проведения лесосечных работ, складирования ранее заготовленной древесины, а также особо охраняемых территорий, где установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека.

Отдельные регионы ввели более жесткие требования. Например, в Пензенской области региональный закон, определяющий правила сбора валежника, приняли еще в марте прошлого года, но действовать он начал с 1 января. Главное новшество - жители не должны пользоваться пилами и сучкорезами при сборе валежника. Под запрет попали все рубящие инструменты, в том числе ручные, бензомоторные, электрические. В противном случае грозит штраф до двух тысяч рублей. Жителям придется проявить особую бдительность.

Фото: Depositphotos.com
"РГ" публикует закон о свободном сборе валежника в лесу

- Не допускаются к сбору ветви, стволы деревьев и кустарников, имеющие следы спиливания, срубания, срезания, - уточнили в региональном минлесхозе. То есть нельзя распиливать упавший ствол прямо в лесу.

В Ханты-Мансийском автономном округе об участках сбора валежника граждан должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных стендах. По словам Сергея Филатова, директора департамента недропользования Югры, меры носят рекомендательный характер.

- Чтобы соблюдались меры пожарной и санитарной безопасности, на расстоянии до пяти километров от населенных пунктов и до 500 метров от дорог собирать можно в принципе везде, но не нарушая: без спиливания, рубки, трелевочных работ, не нанося вред лесным культурам, молодняку и т.д., - добавил он. - Лесничества рекомендуют такие участки. Пять километров и 500 метров - это наши региональные рекомендации, там можно собирать.

Министерство лесного хозяйства Башкирии сформировало реестр лесных участков, где разрешен сбор валежника и сухостоя. Информация опубликована на сайте ведомства. Кроме того, в каждое лесничество и муниципалитет разосланы информационные письма с рекомендациями по этому вопросу.

Сотрудникам лесничеств рекомендовали подготовить для жителей информационные стенды, где четко прописаны все правила. В частности, необходимо за сутки уведомить лесничество о том, где будет собираться валежник. Собирать валежник можно только без механических инструментов - бензопил и других приспособлений. По словам пресс-секретаря ведомства Айрата Искандарова, эти меры направлены на предупреждение хищения деловой древесины под видом сбора валежника.

В Краснодарском крае установлен порядок и сроки подачи уведомления гражданами, а также учет собранного валежника. На Кубани начиная с 1 января 2019 года сбор валежника становится свободным. Оформлять с этой целью разрешение на заготовку древесины для собственных нужд больше не нужно, но потребуется уведомить о своем намерении подведомственное краевому Минприроды учреждение. Оно укажет лесной участок, на котором можно произвести заготовку валежника, и учтет объем последнего до его вывоза из леса.

Порядок и сроки подачи названного уведомления, а также порядок учета собранного гражданами валежника установит региональное минприроды. Но такого детального документа еще нет - ведомство его только готовит.

В Самарской области в порядке заготовки валежника оговорено, что его можно только собирать, без рубки лесных насаждений и лесосечных работ. При заготовке валежника запрещается его трелевка автотракторной и иной техникой.

Власти Красноярского края выделяют для сбора конкретный участок в границах лесничества. Закон Приморского края устанавливает, что граждане, которым предоставлены лесные участки в аренду, не вправе препятствовать доступу других людей для заготовки валежника.

В Пермском крае допускается сбор валежника в течение всего года, преимущественно в бесснежный период, с применением любых ручных инструментов без ущерба другим лесным насаждениям.

В Республике Коми с 1 января сбор валежника стал свободным, жители Коми могут собирать в лесу сухие ветки и поваленные деревья безлимитно. Такая же ситуация во Владимирской области. В отличие от нее, Тамбовская область собирается регламентировать вывоз.

В Вологодской области жителям региона разрешено собирать валежник на протяжении всего года с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. Предельный объем собранного валежника не устанавливается.

- Одна из главных задач закона, чтобы жители, которые пока еще пользуются нецентрализованным отоплением, могли беспрепятственно собирать валежник для отопления печей, - прокомментировал председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Ставровский. - Кроме того, чем меньше в лесах будет лежать остатков деревьев, тем меньше будет возможных источников заражения для здорового леса.

В Удмуртии тема со сбором валежника обсуждалась достаточно долгое время. Сельские жители частенько обращались к местным депутатам с вопросом: почему нельзя собирать валежник без специального разрешения? К тому же на сбор документов уходило иногда по несколько месяцев - правила были такие же, как для рубки леса при заготовке древесины. Абсурдной ситуацию называл и председатель госсовета республики Алексей Прасолов.

- Упавшее дерево уже гниет, но, чтобы использовать его на дрова, нужно пройти сложную процедуру заключения договора. Неоднократно приезжать в лесничество, как минимум три раза выезжать на место заготовки со специалистом, - сказал Прасолов.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
С 2019 года заготовители леса начнут сами выбирать себе участки

Штраф за незаконный сбор был 1-3 тысячи рублей для граждан, 10-30 тысяч - для должностных лиц и 50-100 тысяч для бизнеса.

В октябре прошлого года республиканский парламент разрешил жителям Удмуртии с 1 января 2019 собирать валежник для собственных нужд бесплатно. Поправки позволяют гражданам собирать и заготавливать лежачие на земле деревья, сучья и ветви без специального разрешения. Упавшие деревья и крупные ветви, по сути, приравняли к деревьям и ягодам. Под валежником в документе понимаются поваленные деревья, кустарники или их части, поврежденные из-за непогоды или по иным естественным причинам.

Деревенские жители Удмуртии восприняли эту новость на ура. Только на отопление дома им каждый год нужно покупать телегу, вмещающую как минимум 10 кубов дров, а это около 15 тысяч рублей. Плюс три-четыре куба - на топку бани, вот еще порядка пяти тысяч рублей. То есть в общей сумме подготовка к отопительному сезону для селянина, у которого в доме нет газа, обходится примерно в 20 тысяч.

- Ну наконец-то! В советское время и так было разрешено вывозить из леса сухие ветки, валежник, деревья. Люди выходили в лес, получается, что сами его чистили, и он не захламлялся. Как перестройка началась, за это сажать начали. А сейчас что? Дерево упадет - так и лежит, гниет. Отсюда весь лес - как свалка, да и болезни всякие появляются. Валежник сам по себе очень хорош, им спокойно можно отапливать и дом, и баню. Думаю, люди с принятием этого закона сразу же начнут снова его вывозить. В лесу станет чисто, а для нас экономия какая-никакая, - поделился своим мнением Андрей Широбоков, житель деревни Кыква Якшур-Бодьинского района Удмуртии.

Общество Экология
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанного на Сайпане россиянина этапировали в США
Скончался актер Иван Бортник
Топилин: Работодатели будут заботиться о здоровье сотрудников
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии