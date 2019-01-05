Митрополит Илларион: Раскол православия может продлиться столетия

Антиканонические шаги Константинопольского Патриархата на Украине, вынудившие Русскую церковь разорвать с ним евхаристическое общение, митрополит Волоколамский Иларион снова сравнил с 1054 годом, который разделил Христианскую церковь на Восточную и Западную, разделение продолжается до сих пор.

- К сожалению, это сравнение справедливо, - сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской церкви в эфире передачи "Церковь и мир" - Я думаю, можно было бы отыграть ситуацию назад, если бы Константинопольский Патриарх остановился, но попытки его остановить, предпринимаемые Предстоятелями Поместных Церквей и другими разумными людьми, ни к чему не приводят.

Как локальный конфликт между Константинополем и Римом в 1054 году создал разделение, перспектив преодоления которого до сих пор не видно, так и сегодняшняя ситуация раскола в семье православных церквей "может сохраниться на десятилетия или на столетия", считает митрополит.

Ситуация, когда на Украине есть каноническая Украинская церковь, объединяющая большинство православных верующих Украины, и созданная Константинополем новая альтернативная структура - это, по мнению митрополита Иллариона, "проблема не только Украины - это проблема всех Православных Церквей, потому что раскол прошел через все тело мирового Православия".

Но он уточнил при этом, что вынужденный разрыв евхаристического общения с Константинополем не означает, что верующие Русской Церкви не могут посещать храмы Константинопольского Патриархата.

Можно посещать Святую гору Афон, присутствовать там на богослужении и поклоняться святыням афонских монастырей. "Однако мы не можем там причащаться, - напомнил при этом владыка Иларион. - Исключение, в соответствии с благословением Святейшего Патриарха Кирилла, составляет русский Пантелеимонов монастырь на Афоне".

В тех же странах, где существовали только храмы и приходы Константинопольского Патриархата РПЦ будет создавать свои епархии, приходы и строить храмы. Потому что она не может оставить своих верующих без исповеди, причащения и пастырского окормления.

Благодатный огонь будет по-прежнему доставляться из Иерусалима, разрыва общения с Иерусалимским Патриархатом у РПЦ нет.