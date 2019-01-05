Посольство РФ: Все похищенные в Гвинейском заливе моряки - россияне

Все шестеро моряков, похищенные пиратами в Гвинейском заливе, - россияне. Это подтвердило 5 января посольство РФ в Бенине.

Напомним, 1 января пираты напали на судно MSC MANDY под флагом Панамы, которое дрейфовало в 20 морских милях от побережья на траверзе бенинского порта Котоноу. Экипаж судна состоит из 24 человек: 23 россиянина и один украинец.

Согласно рассказам членов команды, семь или девять человек с огнестрельным оружием ворвались на судно 1 января. В течение двух часов они обыскивали и грабили судно, после чего скрылись, взяв с собой шестерых членов экипажа: капитана, старпома, третьего помощника, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Оставшиеся 18 членов экипажа не пострадали.

В настоящее время консульские отделы РФ в Бенине и Нигерии ищут возможность освободить россиян.

Судно находится в порту Котоноу. На него должны прибыть шесть членов подменного экипажа взамен похищенных.

Гвинейский залив в настоящее время является одним из самых опасных мест для судов ввиду частых краж со стоящих на рейде судов, а также из-за нападений на моряков.