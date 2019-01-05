Большую кольцевую линию метро строители обещают замкнуть в 2022 году

На рекорде прошлого года, когда было введено в строй 33 км линий и 17 новых станций подземки, московские метростроители не собираются останавливаться. С 3 января, как сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин, они прокладывают метро дальше. В планах 2019 года - снова 33 км новых линий и 14 станций.

Сейчас силы метростроевцев сосредоточены на сооружении Некрасовской ветки. Первые ее четыре станции - от "Некрасовки" до "Косино", по словам Хуснуллина, планируется открыть в конце марта - начале апреля.

"Второй участок этой линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года, - рассказал глава стройкомплекса. - Наиболее сложной для строительства является станция "Нижегородская", которая объединит несколько линий метро, а также пассажиропотоки Московского центрального кольца и радиального направления железной дороги". Уникальность станции Нижегородская состоит в ее площади, равной 30 тысячам квадратных метров. "Это можно сравнить с площадью восьми стандартных панельных пятиэтажных домов", - отметил Марат Хуснуллин.

Некрасовская линия будет соединена с Большой кольцевой линией, на которой в дополнение к уже шести введенным в строй станциям в этом году добавится северо-восточный участок и станции "Лефортово" и "Авиамоторная". В 2020 году будет построен участок от станции "Хорошевской" до станции "Мневники", в 2021 году кольцевая дойдет до "Каховской", а в 2022 году строители намерены ее замкнуть. "Задача непростая, - признался Марат Хуснуллин. - Ведь это самая длинная кольцевая линия в мире и никто еще не строил ее за такое время".