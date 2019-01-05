Бывший подмосковный чиновник Алексей Кузнецов отказался признавать вину

Следственный комитет объявил, что бывший подмосковный министр Алексей Кузнецов, обвинённый в мошенничестве и растрате, отказался признавать вину.

Напомним, обвинение Кузнецову предъявили на второй день после выдачи его Францией.

Сегодня Следственный комитет заявил, что следователи допросили в качестве обвиняемого бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова.

Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для дальнейшего направления уголовного дела в отношении Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.