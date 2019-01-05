Метро в Рождество будет работать дольше

В Рождественскую ночь в Москве изменится режим работы общественного транспорта.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, поезда метро, МЦК и пригородные электрички будут перевозить пассажиров до двух часов ночи.
Автобусы, троллейбусы и трамваи на 165 маршрутах - до трех часов. Плюс, как и обычно, по городу будут курсировать 13 ночных маршрутов.
По словам главы дептранса Максима Ликсутова, богослужения в больших храмах могут растянуться почти на всю ночь, однако многие прихожане расходятся раньше. Для них транспорт и будет работать на час-два дольше обычного.
"Этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой", - пояснил чиновник.