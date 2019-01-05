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05.01.2019 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метро в Рождество будет работать дольше

Текст: Сергей Жуков

В Рождественскую ночь в Москве изменится режим работы общественного транспорта.

Названы сроки запуска первого участка "розовой" ветки метро

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, поезда метро, МЦК и пригородные электрички будут перевозить пассажиров до двух часов ночи.

Автобусы, троллейбусы и трамваи на 165 маршрутах - до трех часов. Плюс, как и обычно, по городу будут курсировать 13 ночных маршрутов.

По словам главы дептранса Максима Ликсутова, богослужения в больших храмах могут растянуться почти на всю ночь, однако многие прихожане расходятся раньше. Для них транспорт и будет работать на час-два дольше обычного.

"Этого вполне достаточно, чтобы успеть добраться домой", - пояснил чиновник.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества
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