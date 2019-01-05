Названы самые популярные вопросы от пассажиров метро

Как пройти на Красную площадь? И как дойти до парка "Зарядье"? Такие вопросы чаще всего задают пассажиры столичного метро.

Как сообщили в пресс-службе подземки, самой популярной в прошлом году оказалась информационная стойка на станции "Александровский Сад". Пик обращений пришелся на июнь-июль, когда российская столица принимала матчи чемпионата мира по футболу. Только в эти месяцы сотрудники, работающие за инфостойкой, проконсультировали более 33 тысяч пассажиров. На втором месте по востребованности - стойка на станции "Комсомольская", а на третьем - на "Площади Революции".

Интересовались пассажиры в минувшем году не только Красной площадью и "Зарядьем". К примеру, спрашивали о кратчайших маршрутах передвижения по метрополитену, пересадках на другие виды транспорта, проезде к аэропортам и железнодорожным вокзалам.

Информационные стойки, напомним, сейчас работают на тринадцати станциях метро и пяти станциях МЦК.