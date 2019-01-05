Названы сроки запуска первого участка "розовой" ветки метро

Движение по участку Некрасовской линии московской подземки - от "Косино" до "Некрасовки" - планируют запустить предстоящей весной. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, часть "розовой" ветки городские власти рассчитывают открыть для пассажиров в марте-апреле этого года. Целиком Некрасовскую ветку планируют запустить в конце года, добавил Хуснуллин.
На стартовом участке "розовой" линии метро, напомним, построены четыре станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Всего же на этой ветке будет восемь станций.