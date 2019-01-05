Собянин: На ВДНХ идут беспрецедентные по масштабам реставрационные работы

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о некоторых итогах реставрационных работ на ВДНХ.

- На ВДНХ идут беспрецедентные по масштабам реставрационные работы. В уходящем году мы вернули к жизни Центральную аллею и уникальный фонтан "Золотой колос". Открыта первая очередь Ландшафтного парка, - написал мэр. - Посетителей ждут возрожденный павильон "Космос" и новый город профессий "Техноград".

Популярность ВДНХ год от года растет. В прошлом году главную выставку страны посетили 30 миллионов человек, что на пять миллионов больше, чем в 2017-м.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации двух павильонов: "Земледелие" и "Казахстан".