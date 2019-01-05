В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро

Полиция Петербурга начала проверку по факту массовой драки и распыления перцового газа на станции метро "Обводный канал" - инцидент произошел в пятницу, 4 января. В результате вестибюль был закрыт на вход и выход в течение 20 минут.

О массовой потасовке с участием 15-20 человек в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, две группы подростков в спортивных костюмах брызгали друг в друга перцовыми баллончиками, "а потом все скопом уехали в сторону Купчино".

После случившегося станцию "Обводный канал" пришлось закрыть для проветривания, у находившихся на платформе пассажиров заслезились глаза и начало першить в горле. Позже в сети появилось и видео с места событий.

Сейчас к делу подключилась полиция Петербурга - правоохранители начали проверку и выясняют подробности произошедшего, сообщает РИА Новости.

Напомним, буквально на днях - 30 декабря - в Северной столице произошла другая массовая драка с распылением газового баллончика. Случилась она на Думской улице, у одного из баров.