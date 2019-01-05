Новости

В Крыму перекрыли дорогу на Ай-Петри из-за угрозы схода лавин 11:58
В Москве нашли тысячи брошенных машин 11:51
В Удмуртии пять человек погибли в массовом ДТП 11:43
Решения "активных граждан" влияют на развитие столицы во всех сферах 11:41
Два авиарейса до Сочи из-за ветра сели на запасных аэродромах 11:31
В Екатеринбурге иномарка протаранила скорую помощь 11:23
В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро 11:15
Иран направит к берегам США флотилию для защиты своих интересов 11:04
В СК уточнили число пострадавших при пожаре в Саратове 10:54
В Челябинской области снят режим ЧС после взрыва в Магнитогорске 10:50
Норвежский лайнер не может вылететь из Ирана из-за американских санкций 10:46
Магнитогорский меткомбинат направил на помощь пострадавшим 100 млн 10:41
Спасенного в Магнитогорске младенца перевели на самостоятельное дыхание 10:38
В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви 10:24
США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии 10:18
"Желтые жилеты" зачитают открытое письмо Эмманюэлю Макрону 10:06
В Рождество перекроют несколько московских улиц 09:35
Рождество в Москве будет морозным 08:59
Водителям рекомендовали возить с собой коврики и цепи 08:53
В центре Кельна злоумышленник открыл огонь по оппонентам 08:45
Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA 08:26
В центре Москвы загорелся объект культурного наследия 07:48
Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска 07:29
Диего Марадона попал в больницу 07:20
Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 11:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге полиция проверит информацию о массовой драке в метро

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Полиция Петербурга начала проверку по факту массовой драки и распыления перцового газа на станции метро "Обводный канал" - инцидент произошел в пятницу, 4 января. В результате вестибюль был закрыт на вход и выход в течение 20 минут.

На автозаправке в Крыму произошла массовая драка с поножовщиной

О массовой потасовке с участием 15-20 человек в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, две группы подростков в спортивных костюмах брызгали друг в друга перцовыми баллончиками, "а потом все скопом уехали в сторону Купчино".

После случившегося станцию "Обводный канал" пришлось закрыть для проветривания, у находившихся на платформе пассажиров заслезились глаза и начало першить в горле. Позже в сети появилось и видео с места событий.

Сейчас к делу подключилась полиция Петербурга - правоохранители начали проверку и выясняют подробности произошедшего, сообщает РИА Новости.

Напомним, буквально на днях - 30 декабря - в Северной столице произошла другая массовая драка с распылением газового баллончика. Случилась она на Думской улице, у одного из баров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пираты захватили судно с российскими моряками
Скончался актер Иван Бортник
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии