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05.01.2019 21:00
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Губернатор Кубани помог исполнить желания ребят с кремлевской елки

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В новогодние праздники исполнились желания с кремлевской елки в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной" сразу двух мальчишек из Краснодарского края. 

Фото: depositphotos.com
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Напомним, в конце декабря перед заседанием Госсовета в Москве главы регионов приняли участие в благотворительной акции. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на "Елке желаний" в Кремле снял две открытки от краснодарских ребят.

"Самвел Аветисян всегда мечтал посмотреть закусилье цирка, а Иван Тарасов - побывать на Красной площади. Детские мечты должны сбываться. Очень надеюсь, что в жизни у ребят все будет хорошо, и все их желания обязательно исполнятся", - написал в субботу губернатор в своем микроблоге в Twitter.

Так, 10-летний Иван с родителями накануне поехал в Москву. Семье организовали специальную программу: посещение Оружейной палаты, планетария, а еще переливающейся огнями Кремлевской елки.

Самвел с семьей сегодня побывал в Сочинском государственном цирке. Мальчику провели необычную экскурсию и познакомили с животными-артистами и участниками шоу.

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