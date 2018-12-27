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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль

Текст: Татьяна Замахина

Владимир Путин пригласил десятилетнего Колю Кузнецова на экскурсию в Кремль. Глава государства был тронут желанием, которое загадал маленький житель Ставрополья, - пожать руку президенту.

Свое желание Коля загадал на проекте "Мечтай со мной" - занятые в нем волонтеры помогают исполнять желания тяжелобольных детей, привлекая к этому и известных людей. Президент увидел презентацию проекта 5 декабря, когда осматривал выставку благотворительных проектов. Каждый посетитель выставки мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять оставшихся конвертов и на данный момент исполнил желания всех ребят.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Тяжелобольной мальчик рассказал Путину о впечатлениях от полета на вертолете

Так, девочка Вероника смогла увидеть мир кино изнутри, побывав на экскурсии по киностудии Мосфильм. А Артем увидел Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, полетав на вертолете. Юная журналистка Регина смогла взять интервью у президента. А школьник из башкирского города Сибай Арслан побывал на президентском лайнере и даже снял об этом видеоролик.

Оставался пятый конверт - в нем и было желание Коли. Услышав о мечте ребенка, Путин отметил: "очень трогательная вещь, неожиданная для меня". Тогда глава государства пообещал поговорить с врачами, чтобы пригласить ребенка в Москву на новогодние праздники.

Мальчику провели экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. В частности, рассказали, о Парадном тронном, Александровском, Андреевском залах.

Коля впервые побывал не только в Кремле, но и в Москве. Как рассказала его мама, он хотел побывать в столице, и эта его мечта теперь осуществилась. Экскурсия Коле понравилась. "Очень интересно", - подтвердил он.

Президент встретил Колю и его маму в Кремле. Они немного поговорили, пожали друг другу руки. Владимир Путин, кроме того, расписался на форме мальчика для занятий самбо.

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