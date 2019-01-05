В горах Сочи в результате схода лавины погибли два туриста

В горах Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.

Как выяснилось, ЧП произошло на закрытом для катания из-за лавиноопасности участке горнолыжной трассы. Однако запрет все же не остановил трех туристов.

В итоге под лавиной оказались двое мужчин, а третий вызвал спасателей. После извлечения пострадавших из-под снега в течение часа проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали положительного результата. В настоящее время личности погибших пока не установлены.