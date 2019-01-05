Кабмин выделит 65 млн рублей семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске

Правительство направит 65 миллионов рублей из своего резервного фонда на выплаты и пособия семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске.
О подписании соответствующего постановления премьер-министр Дмитрий Медведев написал в Twitter.
31 декабря в Магнитогорске после взрыва бытового газа обрушился один из подъездов многоэтажного дома. Из-под завалов извлекли 39 погибших.
Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.