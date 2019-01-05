"Роскосмос" ждет официальных разъяснений NASA по визиту делегации РФ

"Роскосмос" ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением.

NASA проинформировало "Роскосмос" о том, что визит его руководителя Дмитрия Рогозина в США необходимо отложить, при этом новая дата визита не определена. Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс, российское космическое ведомство официально проинформировано. При этом Пауэрс отметила, что директор NASA Джим Брайденстайн лично не уведомлял Рогозина.

Напомним, визит Рогозина планировался на февраль. Минувшей осенью, в октябре, директор NASA Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском нового экипажа на Международную космическую станцию. В ответ NASA пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года.

"Роскосмос" готов направить в начале 2019 года свою делегацию в США для проведения переговоров с главой NASA Джимом Брайденстайном", - сообщили тогда в госкорпорации. Предварительно планировалось обсудить программу работы на МКС до 2024 года и дальнейшую перспективу, включая возможность совместной разработки экспериментов. Основной акцент, надо полагать, был бы сделан на обсуждении перспектив сотрудничества по лунной программе и исследованию солнечной системы.

Кроме того, по словам представителя пресс-службы "Роскосмоса", планировалось посещение университета, в котором учился Брайденстайн, а также, возможно, одного из предприятий ракетно-космической кооперации США.

Сам Брайденстайн ранее в интервью ТАСС сообщил, что администрация президента Дональда Трампа приняла решение о временном выводе из-под американских санкций Рогозина с тем, чтобы тот мог совершить поездку в США по приглашению NASA. Дмитрий Рогозин с 2014 года находится под санкциями США в связи с ситуацией вокруг Украины.

Вот такие были планы. Но, как считают некоторые эксперты, поездка Рогозина в США может быть полностью отменена из-за позиции определенных политических кругов.

Так, ряд американских чиновников и законодателей выступили с критикой планируемого визита главы "Роскосмоса" в США. Хотя ранее пресс-секретарь NASA сообщала, что управление продолжает подготовку визита Рогозина в США, несмотря на критику в Вашингтоне.

Как говорится сегодня в официальном сообщении "Роскосмоса", подготовка переговорной позиции госкорпорации по сотрудничеству сторон по программе МКС и дальнему космосу пока не приостановлена.