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Рубрика: В мире

Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA

"Потенциальный визит" в Соединенные Штаты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отложили на неопределенное время. Об этом сообщила Меган Пауэрс, пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Отметим, что в октябре прошлого года директор американского ведомства Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском экипажа на Международную космическую станцию.

"В ответ глава "Роскосмоса" был приглашен в NASA, чтобы посетить наши объекты и обсудить взаимодействие двух стран в космической сфере", - подчеркнула Пауэрс.

Белый дом принял решение о временном выводе Рогозина из-под санкций. Началась подготовка к визиту главы Роскосмоса. Но многие американские чиновники и законодатели осудили эти планы.

В мире США Правительство "Роскосмос" Россия и США
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