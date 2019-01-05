Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA

"Потенциальный визит" в Соединенные Штаты главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина отложили на неопределенное время. Об этом сообщила Меган Пауэрс, пресс-секретарь Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Отметим, что в октябре прошлого года директор американского ведомства Джим Брайденстайн посетил Россию, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском экипажа на Международную космическую станцию.

"В ответ глава "Роскосмоса" был приглашен в NASA, чтобы посетить наши объекты и обсудить взаимодействие двух стран в космической сфере", - подчеркнула Пауэрс.

Белый дом принял решение о временном выводе Рогозина из-под санкций. Началась подготовка к визиту главы Роскосмоса. Но многие американские чиновники и законодатели осудили эти планы.