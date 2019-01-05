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Самый необычный смартфон Xiaomi сняли на видео

05.01.2019,  
11:45
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Инсайдер Эван Бласс выложил в своем блоге в Twitter видеоролик, на котором предположительно запечатлен смартфон Xiaomi с гибким складывающимся экраном.

"Не могу утверждать, что видео подлинное, но, вероятно, оно сделано в Xiaomi", - написал Бласс.

Главной особенностью неназванного гаджета стала способность дисплея сгибаться, причем с двух сторон сразу. При сгибании экрана изображение самостоятельно адаптируется под новый размер. Визуальная оболочка напоминает фирменную MIUI от Xiaomi.

Определен мощнейший на сегодняшний день Android-смартфон

В Xiaomi пока не сообщали о работах над гибким смартфоном-планшетом. В то же время известно, что над коммерческим образцом сгибающегося мобильного устройства работает Samsung - еще в ноябре корейская компания показала аппарат под названием Infinity Flex.

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