Самый необычный смартфон Xiaomi сняли на видео

Инсайдер Эван Бласс выложил в своем блоге в Twitter видеоролик, на котором предположительно запечатлен смартфон Xiaomi с гибким складывающимся экраном.

"Не могу утверждать, что видео подлинное, но, вероятно, оно сделано в Xiaomi", - написал Бласс.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F — Evan Blass (@evleaks) 3 января 2019 г.

Главной особенностью неназванного гаджета стала способность дисплея сгибаться, причем с двух сторон сразу. При сгибании экрана изображение самостоятельно адаптируется под новый размер. Визуальная оболочка напоминает фирменную MIUI от Xiaomi.

В Xiaomi пока не сообщали о работах над гибким смартфоном-планшетом. В то же время известно, что над коммерческим образцом сгибающегося мобильного устройства работает Samsung - еще в ноябре корейская компания показала аппарат под названием Infinity Flex.