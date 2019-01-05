Новости

В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви 10:24
США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии 10:18
"Желтые жилеты" зачитают открытое письмо Эмманюэлю Макрону 10:06
В Рождество перекроют несколько московских улиц 09:35
Рождество в Москве будет морозным 08:59
Водителям рекомендовали возить с собой коврики и цепи 08:53
В центре Кельна злоумышленник открыл огонь по оппонентам 08:45
Визит главы Роскосмоса в США перенесли по инициативе NASA 08:26
В центре Москвы загорелся объект культурного наследия 07:48
Более ста человек эвакуированы из-за пожара в гостинице Южно-Сахалинска 07:29
Диего Марадона попал в больницу 07:20
Специалисты назвали причину странного поведения тигра в Приморье 06:27
Тунец весом 278 кг продан в Токио за рекордные 3 миллиона долларов 05:45
Направлявшиеся в Disney World дети погибли в США 05:22
Костин, Морозов и Кочетков признаны лучшими хоккеистами сборной РФ 05:05
Скончался актер Иван Бортник 03:32
Пираты захватили судно с российскими моряками 02:27
Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу ФБР 01:55
Микроавтобус врезался в опору уличного освещения в Санкт-Петербурге 01:25
Пираты в Гвинейском заливе похитили шестерых россиян 00:30
Трейлер: на фестивале в Швеции зрители будут смотреть хоррор в гробах 00:08
Россия - США - онлайн-трансляция полуфинала молодежного чемпионата мира 00:00
Баскетболисты ЦСКА победили "Жальгирис" в Евролиге 04.01.2019
СМИ: Демократы не собираются поднимать вопрос об импичменте Трампа 04.01.2019
Почти половина водителей предпочитают оформлять аварии без вызова ГИБДД 04.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 5 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
05.01.2019 10:18
Рубрика: В мире

США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии

Текст: Константин Волков

Вашингтон продолжит оказывать поддержку своим союзникам в Сирии, хотя и выведет войска с территории страны. Об этом 5 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Сенатор США: Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии

При этом отмечается, что точные сроки вывода войск (в Сирии официально расквартированы порядка двух тысяч военнослужащих США) пока не известны, хотя ранее сообщалось, что вывод должен произойти как можно скорее. Впрочем, госсекретарь США Майк Помпео недавно отметил, что вывод первых частей уже начался. Но войска будут выводиться "постепенно". Это связано с тем, что Вашингтон хочет "не оставить для террористов ни единого окна".

Американские войска расквартированы на севере Сирии в регионах, находящихся под частичным контролем курдских вооруженных отрядов. Вывод американцев оттуда рассматривается многими аналитиками как предательство союзников - курдов - перед лицом давно запланированного турецкого наступления на эти районы. Вместе с тем американская сторона в конце декабря отмечала, что базы ВС США останутся в соседнем Ираке рядом с сирийской границей.

В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пираты захватили судно с российскими моряками
Скончался актер Иван Бортник
Дональд Трамп может ввести в США чрезвычайное положение
В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море
Россияне убиты в результате бомбардировок коалиции по Сирии