США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии

Вашингтон продолжит оказывать поддержку своим союзникам в Сирии, хотя и выведет войска с территории страны. Об этом 5 января сообщает Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

При этом отмечается, что точные сроки вывода войск (в Сирии официально расквартированы порядка двух тысяч военнослужащих США) пока не известны, хотя ранее сообщалось, что вывод должен произойти как можно скорее. Впрочем, госсекретарь США Майк Помпео недавно отметил, что вывод первых частей уже начался. Но войска будут выводиться "постепенно". Это связано с тем, что Вашингтон хочет "не оставить для террористов ни единого окна".

Американские войска расквартированы на севере Сирии в регионах, находящихся под частичным контролем курдских вооруженных отрядов. Вывод американцев оттуда рассматривается многими аналитиками как предательство союзников - курдов - перед лицом давно запланированного турецкого наступления на эти районы. Вместе с тем американская сторона в конце декабря отмечала, что базы ВС США останутся в соседнем Ираке рядом с сирийской границей.