Участники Рождественского турнира вручили подарки ребятам из детдома

Эмоциональную разрядку перед решающими стартами в белорусской столице получили 5 января мастера международного турнира. Они стали участниками благотворительного проекта, который ежегодно проходит в дни Рождественского хоккейного турнира и собирает под одной крышей хоккеистов со всего мира и белорусских детей, оставшихся без родительской опеки.

Команды - участницы состязания навестили воспитанников детского дома №7 "Семь Я", сообщает БЕЛТА. Колядным представлением и традиционным хлебом-солью встречали воспитанники своих гостей. Они приготовили для именитых хоккеистов увлекательные конкурсы и квесты. Мастера команды президента РБ и российской дружины, например, прошли увлекательный квест "Гарри Поттер". А вместе с представителями команд Международной федерации хоккея и Швейцарии подростки разрисовали пряничный домик, игроков из ФРГ попросили спеть рождественскую песню, а менеджеру команды ОАЭ пришлось откровенно отвечать на вопрос, есть ли вообще в этой арабской стране лед.

Ребят пригласили и на заключительные матчи групповой стадии, которые уже во второй половине дня состоятся на двух площадках "Чижовка-Арены". Правда, в группе А команда президента Беларуси, согласно календарю соревнований, получила сегодня день отдыха - после побед над сборной Международной федерации хоккея (IIHF) - 13:7 и сборной Балтии - 9:3 она обеспечила себе первое место и выход в полуфинал.

Сборные IIHF и Балтии сегодня определят, кто займет из них второе место. Команда Объединенных Арабских Эмиратов в группе В сыграет в 1/2 финала турнира, одолев в предыдущих турах соперников из сборных Балкан и Китая. Кстати, этим двум командам предстоит провести поединок на малой "Чижовка-Арене".

Спортивные комментаторы полагают, что будет захватывающей и игра в группе С между командами России и Словакии, которые уже имеют в своем активе победы над Швейцарией. А в группе D Финляндия и Чехия на малой арене спорткомплекса вечером поборются за первое место и выход в решающую стадию турнира.

Организаторами Рождественского турнира среди любителей хоккея, как уже информировал "СОЮЗ", являются президентский спортивный клуб, ассоциация "Федерация хоккея Республики Беларусь", министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.