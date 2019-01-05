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05.01.2019 20:53
Рубрика: В мире

В Париже произошли столкновения между полицией и "желтыми жилетами"

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)

Казалось, что восьмая протестная суббота "желтых жилетов" в Париже пройдет в более или менее спокойной обстановке, но не получилось. Хотя, надо отметить вплоть до 15:00 (17:00 мск) все складывалось вполне мирно.

Проблемы начались, когда примерно половина из почти четырех тысяч неформалов, собравшихся на митинг на площади у парижского муниципалитета, стали выдвигаться, как и предполагалось, по правому берегу Сены в сторону Национального собрания (нижняя палата парламента).

Фото: Sameer Al-Doumy / AFP
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Они миновали площадь Сен-Мишель, но на набережной Анатоля Франс в районе Музея Орсе их оставили кордоны полиции, которые преградили путь к Нацсобранию.

Многие "жилеты", решив перехитрить стражей порядка, стали перебираться на противоположный берег, чтобы добраться до площади Согласия, напротив которой находится Бурбонский дворец, где располагается нижняя палата парламента. В частности, "жилеты" для этой цели хотели использовать ажурный пешеходный мост Леопольда Седара Сенгора, но им этого не позволили сделать.

Начались стычки с полицейскими. В них полетели камни, бутылки, жестяные банки. Те ответили массированным использованием слезоточивого газа. Над Сеной и ее набережными поднялись сизые газовые облака. Разозлившиеся манифестанты спустились на нижнюю набережную реки, и кто-то из них метнул файер в пришвартованную по близости баржу, переоборудованную под бар и ресторан. К счастью, ни персонала, ни посетителей на ней не было. Огонь удалось потушить оперативно прибывшим на место происшествия пожарным.

Поняв, что пробиться к Нацсобранию им не удастся, многие манифестанты спустя примерно час отправились в глубь Сен-Жерменского предместья и вышли на знаменитый бульвар Сен-Жермен. Наиболее радикальные из них стали устраивать костры из пластиковых заграждений, ёлок, которыми украшен праздничный новогодний базар рядом с церковью Святой Женевьевы.  Были подожжены несколько мотороллеров, а также автомобилей. Правда, вскоре вмешались полицейские отряды, которые обратили в бегство демонстрантов, а пожарные под их защитой справились с огнем. Причем все это происходило  на глазах шокированных туристов, а их в субботний день в этом живописном парижском предместье всегда бывает много.

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Тем временем сотня-другая неформалов вернулась на Елисейские поля, где также случились стычки с полицейскими и жандармами.

Столкновения с правоохранителями произошли и в других городах страны, в том числе в Бордо, где на улицы вышли четыре с половиной тысяч человек. Аналогичная ситуация сложилась в Руане, Нанте, Бовэ.

По данным французского МВД в восьмом дне протестов в эту субботу приняли участие 25 тысяч человек, что в два раза больше, чем неделю тому назад.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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