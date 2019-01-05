В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).

Для получения томоса в Стамбул прибыл глава новой церкви митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний.

Церемония начнется 5 января с совместного молебна, а сам томос будет вручен 6 января после Литургии.

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Объединительный православный собор на Украине, утвердивший устав новой церкви, прошел 15 декабря прошлого года. При этом Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая наибольшую паству в стране, не признала решение собора.

Как заявил митрополит Епифаний, для формирования руководства УПЦ потребуется около двух месяцев после вручения томоса.