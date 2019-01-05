Водителям рекомендовали возить с собой коврики и цепи

Автолюбителям, которые отправляются в новогоднее путешествие на машине, стоит взять с собой коврики, цепи и термокружки. Эти и другие рекомендации для тех, кто будет в праздники за рулем, дал "РГ" заместитель генерального директора "Русского АвтоМотоКлуба" Андрей Барсуков.

Почти обязательным атрибутом более-менее дальней поездки стали навигаторы. Но кроме них эксперты также советуют захватить один, а лучше два адаптера для подзарядки от прикуривателя. Будут полезны радар-детектор и видеорегистратор. "Порекомендую взять с собой еще пару ковриков и цепи, они могут потребоваться на обледеневшей дороге", - добавил собеседник "РГ”.

В автоклубе также напомнили, что для путешествия важно оформить медицинскую страховку, полис ОСАГО и карту помощи на дорогах.