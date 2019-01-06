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06.01.2019 18:21
Рубрика: В мире

Болтон увязал вывод войск США из Сирии с окончательным разгромом ДАИШ

Текст: Юрий Когалов

США не будут торопиться с выводом войск из Сирии, это произойдет лишь после окончательного разгрома террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ). Об этом заявил советник президента США на национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Израиль.

США продолжат оказывать поддержку союзникам в Сирии

По его словам, которые приводит USA Today, точная дата вывода войск не установлена, "график зависит от политических решений", в частности до тех пор, пока не будут уничтожены последние отряды ДАИШ. "Есть большие опасения по поводу возрождения группировки", - отметил Болтон.

Кроме того, США хотят добиться от Турции гарантий безопасности курдов, которых Вашингтон считает своими союзниками в Сирии. "Мы не считаем, что Турция должна проводить военные операции, если они не согласованы и не проводятся в кооперации с США, чтобы они не угрожали нашим военнослужащим и не подвергали опасности сирийские оппозиционные силы, сражавшиеся вместе с нами", - заявил Болтон.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Эти слова стали первым публичным подтверждением того, что вывод американских войск из Сирии замедляется после того, как президент США Дональд Трамп столкнулся с сопротивлением со стороны своих союзников, а министр обороны Джеймс Мэттис, который должен был заниматься этим вопросом и был против этого решения, ушел в отставку.

Напомним, в середине декабря Трамп объявил, что США выведут весь 2000-й контингент из Сирии. В начале января госсекретарь Майк Помпео заявил, что войска начали этот процесс.

В мире США Ситуация в Сирии
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