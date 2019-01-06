Эксперт: "Вселенский патриарх" обслуживает чужие политические интересы

По словам греческого эксперта, всем хорошо известно, что "Rum Patrikhanesi" (по-турецки - Вселенский патриархат) в Стамбуле, на самом деле не является ни вселенским, ни патриархатом".

"По факту, это не более чем малая епископия, которая тем не менее осуществляет пагубное влияние не только на Ближнем Востоке, но и Восточной Европе из-за геополитических интересов, которая она обслуживает. Украинский сюжет это подтверждает", - считает собеседник "РГ".

По мнению г-на Илиопулоса, претензии Фанара на исключительность в современном православном мире являются несостоятельными.

"Нет сомнений в том, что "вселенскость" стамбульского патриархата опирается на единственный факт того, что в начале четвертого века столица Римской Империи, тогда на самом деле экуменического и универсального государства, была перенесена из Рима в Константинополь. Но что сегодня означает его вселенский характер? Ничего. Если только за этим не стоят очевидные политические интересы", отмечает историк.

По мнению собеседника "РГ", последние предпринятые Варфоломеем шаги могут привести к дальнейшему снижению влияния и авторитета Константинопольского патриархата в православном мире.

"Последний эпизод незаконного вмешательства Фанара в кризис на Украине, а также неуместное и оскорбительное поведение Варфоломея по отношению к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу являются ещё одним доказательством того, что приписываемая Стамбульскому патриархату "вселенскость" растиражирована по геополитическим причинам. Однако, встав на путь Герострата (древнегреческий персонаж, который пошел на поджог храма Артемиды в своем родном городе только для того, чтобы его запомнили потомки - прим. "РГ"), фанарский патриарх может проложить путь к вселенскому признанию Москвы в качестве ведущей силы православного мира", - считает Илиас Илиопулос.