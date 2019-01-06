Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах

"Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году", - сообщил в эксклюзивном интервью "Российской газете" начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Сейчас же, например, житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей, а через несколько километров от него такой же водитель платит 1,98 тысячи, потому что его поселок уже в Курганской области. "В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое".

На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году". По его словам, необходимость в них есть: "Сейчас при мощности машины от 120 л.с. тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 л.с. - на 60 процентов (почти 3,5 тысячи). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. По статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф".

После отмены коэффициента мощности, продолжает собеседник "РГ", "страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40 процентов. При этом должна появится и возможность представления дополнительной скидки на те же 40 процентов. Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей".

Банк России, со своей стороны, поясняет Кирилл Табаков, будет настоятельно рекомендовать им использовать такой хорошо зарекомендовавший себя во всем мире инструмент, как телематика: "Это когда на машину устанавливается прибор, фиксирующий скорость разгона, резкость торможения, более сложные характеристики поведения водителя, а также длительность, частоту и периоды использования транспортного средства, то есть те факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП".

Подробнее, какие еще новшества ожидают автолюбителей в сфере ОСАГО, читайте в первых номерах "Российской газеты".