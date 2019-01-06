Названы главные причины "глюков" Windows

Эксперты столичного проекта "Чудо техники" назвали основные причины, по которым Windows начинает "глючить" и тормозить, а системные блоки - шуметь.

Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор АО "Электронная Москва" Игорь Сафронов, многие проблемы компьютеров связаны с нехваткой места на жестких дисках и в оперативной памяти. У многих пользователей появилась привычка хранить файлы на рабочем столе, тогда как так там лучше оставлять только ярлыки программ. В итоге на системном диске С постепенно закачивается место, и Windows начинает тормозить.

"Также проблемы в работе компьютера могут возникать из-за большого количества временных файлов, программ в автозагрузке, которые зачастую не используются, или загрязненной системы охлаждения - необходима чистка устройства от пыли и грязи с заменой термопасты", - отметил Сафронов.

К различным сбоям ведет и слабая защита от вирусов.